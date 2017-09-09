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Розыск продолжается. Появилось видео, снятое незадолго до нападения на студента в Минске

10.09.2017 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Третьи сутки продолжается розыск мужчины, которого подозревают в нападении на студента в Минске. Напомним, неизвестный беспричинно ударил первокурсника ножом в шею и сбежал. Опубликовано видео, снятое недалеко от места преступления как раз накануне.


Фото предоставлено ГУВД Мингорисполкома

«По изъятым записям с камер видеонаблюдения установлено, что подозреваемый до нападения некоторое время находился неподалеку от места совершения преступления», — сообщила TUT.BY Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.


Как сообщалось ранее, 8 сентября примерно в 08.00 возле университетского общежития на улице Бобруйской в Минске неизвестный ударил ножом в шею 18-летнего студента. Первокурсник был госпитализирован; возбуждено уголовное дело.

— Информации, что преступник имел личные мотивы или неприязненное отношение к потерпевшему, не имеется. Оперативники предполагают, что преступление было совершено внезапно, без явных причин и конфликтных ситуаций, которые могли этому предшествовать, — рассказывали тогда правоохранители.

В ходе отработки прилегающей территории милиционеры получили снимки гражданина, «возможно, причастного к преступлению». Приметы: на вид 25−30 лет, рост около 180 см. Был одет во все черное, при себе имел рюкзак.



Всех, кто располагает информацией о случившемся или узнал изображенного на фото человека, просят сообщить об этом по телефонам: 8029 392−45−71, 8029 381−86−03, 8029 775−84−71, 8029 356−02−40, 8 017 226-20-93 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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