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Шорец обещает: отели и общепит заморозят цены накануне вторых Европейских игр

10.09.2017 20:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Отели и общепит заморозят цены накануне вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске летом 2019 года. Заявил в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ мэр Минска Андрей Шорец.

«Здесь не только административный ресурс, но и экономическая ситуация. Сейчас все гостиницы проводят гибкую ценовую политику, более того, мы заключим со всеми объектами размещения, и государственными, и частными, меморандум о сдерживании цен и зафиксируем цены на 1 января 2019 года, чтобы их не повышать», — рассказал Шорец.

Мэр уверен, что пойти на такие ограничения вслед за государственными отелями придется и частнику.

Аналогичная тактика будет и в отношении предприятий общепита, заверил Шорец.

Он напомнил, как в ходе отбора города для ЧМ по хоккею его спросили, сколько будет стоить пиво в Минске во время мероприятия. «Когда я сказал — 1 евро, это произвело фурор в зале», — уточнил глава Мингорисполкома. Шорец не исключил, что это стало одним из аргументов в пользу того, чтобы Минску вместе с Ригой отдали и чемпионат мира по хоккею 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Он напомнил, как в ходе отбора города для ЧМ по хоккею его спросили, сколько будет стоить пиво в Минске во время мероприятия. "Когда я сказал - 1 евро, это произвело...

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