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В Минском полумарафоне бежали 30 тысяч человек из 50 стран

10.09.2017 21:47 — Новости Общества | БДГ  
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В Минском полумарафоне на дистанции 21,1 км победили кенийский бегун Киптум Майо и белоруска Людмила Ляхович. По словам организаторов, победители получили специальные подарки от партнеров и по $3000.

В Минском полумарафоне, состоявшемся 10 сентября в день празднования 950-летия Минска, принимали участие бегуны из 50 стран мира. Свыше 30 тысяч человек стартовали в районе минского Дворца спорта на дистанции в 5,5, 10,55 и 21,1 километра.

Киптум Майо, пришедший на финиш первым, побеждал на Минском полумарафоне уже дважды, 10 сентября он преодолел дистанцию в 21 километр за 1 час 3 минуты 19 секунд, сообщает ont.by.

На втором месте оказался бегун из Эфиопии Джим Бекеле, а на третьем – украинец Микола Лукимчук.

Среди женщин первой пришла к финишу белоруска Людмила Ляхович с результатом один час 13 минут и 53 секунды, второй – Нина Савина, и третьей – Марина Доманцевич. Все они из Беларуси.

На дистанции 10 километров победили Ирина Сомова и Павел Михнюк

С дистанцией 5,5 километров быстрее всех справилась Татьяна Шабанова, у мужчин – Максим Ющенко.

Минский полумарафон прошел уже в третий раз.

Фото: Еврорадио

 
Теги: Минск
 
 
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В Минском полумарафоне на дистанции 21,1 км победили кенийский бегун Киптум Майо и белоруска Людмила Ляхович. По словам организаторов, победители получили...

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