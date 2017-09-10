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Саакашвили прорвался в Украину

10.09.2017 20:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 сен — Sputnik. Политик Михаил Саакашвили смог прорваться на территорию Украины в обход заблокированного пункта пропуска "Шегини".

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства. В то время он находился за границей Украины, однако 10 сентября решил вернуться в страну, несмотря на обещания местных властей не пустить его и отобрать паспорт.

Саакашвили прорвался в Украину
© REUTERS/ Gleb Garanich
Саакашвили пересел на автобус и стоит на границе Украины

После неудачной попытки попасть в Украину на поезде Саакашвили со сторонниками пересел на автобус и приехал в пункт пропуска "Шегини", однако сотрудники Погранслужбы и Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали объект.

После попыток официально пересечь границу Саакашвили смог перейти ее пешком недалеко от пункта пропуска. Сторонники политика взяли его в живое кольцо и смогли прорвать кордон пограничников.

Сотрудники погранслужбы не вмешивались в ситуацию после того, как политик смог попасть на украинскую землю. Напомним, ранее в Киеве обещали, что у Саакашвили отберут паспорт, а также поднимут вопрос о его депортации в Грузию, где в отношении политика возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Сторонники Саакашвили взяли его в кольцо, так политик смог пересечь границу.

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