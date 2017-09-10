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Саакашвили прорвался в Украину
10.09.2017 20:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен — Sputnik. Политик Михаил Саакашвили смог прорваться на территорию Украины в обход заблокированного пункта пропуска "Шегини".
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства. В то время он находился за границей Украины, однако 10 сентября решил
© REUTERS/ Gleb Garanich
После неудачной попытки попасть в Украину на поезде Саакашвили со сторонниками пересел на автобус и приехал в пункт пропуска "Шегини", однако сотрудники Погранслужбы и Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали объект.
После попыток официально пересечь границу Саакашвили смог перейти ее пешком недалеко от пункта пропуска. Сторонники политика взяли его в живое кольцо и смогли прорвать кордон пограничников.
Сотрудники погранслужбы не вмешивались в ситуацию после того, как политик смог попасть на украинскую землю. Напомним, ранее в Киеве обещали, что у Саакашвили отберут паспорт, а также поднимут вопрос о его депортации в Грузию, где в отношении политика возбуждено уголовное дело.
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Сторонники Саакашвили взяли его в кольцо, так политик смог пересечь границу.
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