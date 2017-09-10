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Немножко погреемся, а потом снова дожди. Погода в Витебске на неделю

11.09.2017 06:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Осень на пару дней в начале недели возьмет паузу — ожидается спокойная и теплая погода. Но потом ее сменят прохлада и, увы, снова дожди. Такой контрастный прогноз нам дает Гидрометеоцентр.


11 сентября, в понедельник, температура воздуха днем +18…20°С, облачно, без осадков.

Во вторник ночью +17…19°С, днем +21…23°С. С этого дня начнет усиливаться ветер — порывы до 13 метров в секунду.

В среду тепло пойдет на спад: днем +14…16°С. Дождь, ветрено.

Такую же погоду прогнозируют на четверг и пятницу: ночью +12…17°С, днем +13…17°С, сильный ветер. Зонтик в эти дни также пригодится.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Осень на пару дней в начале недели возьмет паузу - ожидается спокойная и теплая погода. Но потом ее сменят прохлада и, увы, снова дожди.

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