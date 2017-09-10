День города и эмоции полумарафона, прорыв Саакашвили и утильсбор на обувь - все за выходные

В выходные наша любимая столица Минск празднует 950-летие">отметила 950-летие. Посмотрите, какой крутой проект мы сделали к этой дате: один день из жизни Минска, расписанный по минутам. Это история о том, как город просыпается и засыпает, как он меняется на протяжении столетий и как меняемся вместе с ним мы. Это Минск такой, каким мы его знаем.
ВАЖНОЕ
Литва призвала Россию отменить учения «Запад-2017»: опасаются, что российские войска не вернутся домой после маневров. А еще проводят аналогию с присоединением Крыма к России: мол, им тоже предшествовали военные учения.
Стало известно, что после утильсбора на автомобили Россия планирует ввести утильсбор… на обувь. Да-да, мы не ошиблись — и в этом даже есть логика.
Лишенный украинского гражданства бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поехал в Украину. Киев пообещал не пустить Саакашвили в страну и изъять у него паспорт при попытке пересечь границу. Поезд с экс-губернатором Одесской области не доехал до Украины, однако сторонники помогли ему прорвать оцепление пограничников и попасть в страну. И вот как это назвала погранслужба.
В Минске прошел полумарафон — и вот как это было. На одной из дистанций — вы не поверите! — Ющенко обогнал Януковича. Это не шутка! Минск был счастлив в очередной раз принимать это мегапозитивное мероприятие — и вот здесь много красивых фото и подробности забегов. А здесь — все эмоции бегунов и болельщиков полумарафона в одном красивом видео. «Минский полумарафон — это в первую очередь эмоции. Звучит пафосно лишь до того момента, пока не увидишь, как финишную черту, напрягая мускулы на руках, преодолевает колясочник. Как юношу с побелевшим лицом двое бегунов под руки тащат к врачам. Как вместе стартуют мама, папа и маленький ребенок. Как парень, едва отдышавшись после 21 км, дарит девушке букет роз. Когда, в конце концов, вместе с людьми финишную линию пересекает такса. Все это было на полумарафоне-2017. И те, кто это видел, не будет в следующем году ворчать, что ради бегунов перекрыли весь центр Минска». Сегодня обязательно покажем вам самых оригинальных персонажей Минского полумарафона-2017.
Ровно 16 лет назад Александр Лукашенко впервые переизбрался президентом. По случаю вспомнили, какие события предшествовали выборам и как проходила кампания 2001 года.
А еще мы сходили на смену к одному из лучших дворников Минска — Анне Владимировне недавно за это вручили путевку в Италию! — и посмотрели, как обычный человек за 350 рублей в месяц делает свой двор и город чистым.
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