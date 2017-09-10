День города и эмоции полумарафона, прорыв Саакашвили и утильсбор на обувь - все за выходные

Доброе утро!

В выходные наша любимая столица Минск празднует 950-летие">отметила 950-летие. Посмотрите, какой крутой проект мы сделали к этой дате: один день из жизни Минска, расписанный по минутам. Это история о том, как город просыпается и засыпает, как он меняется на протяжении столетий и как меняемся вместе с ним мы. Это Минск такой, каким мы его знаем.





ВАЖНОЕ

Литва призвала Россию отменить учения «Запад-2017» : опасаются, что российские войска не вернутся домой после маневров. А еще проводят аналогию с присоединением Крыма к России: мол, им тоже предшествовали военные учения.

Стало известно, что после утильсбора на автомобили Россия планирует ввести утильсбор… на обувь. Да-да, мы не ошиблись — и в этом даже есть логика .

Печальная новость пришла в ночь на воскресенье: умер экс-директор фестиваля «Славянский базар» — Родион Басс на протяжении 21 года стоял у руля «Славянки». Наши соболезнования всем тем, кто знал и любил этого инициативного человека.

Лишенный украинского гражданства бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поехал в Украину . Киев пообещал не пустить Саакашвили в страну и изъять у него паспорт при попытке пересечь границу. Поезд с экс-губернатором Одесской области не доехал до Украины, однако сторонники помогли ему прорвать оцепление пограничников и попасть в страну. И вот как это назвала погранслужба.

На Атлантике продолжает бушевать ураган: в выходные « Ирма» набрал силу и добрался до Флориды. Оттуда даже хотели эвакуировать 5 млн человек — но не успели. Скорость ветра в центре «Ирмы» достигает 210 километров в час.

ПОПУЛЯРНОЕ

В Минске прошел полумарафон — и вот как это было . На одной из дистанций — вы не поверите! — Ющенко обогнал Януковича. Это не шутка! Минск был счастлив в очередной раз принимать это мегапозитивное мероприятие — и вот здесь много красивых фото и подробности забегов . А здесь — все эмоции бегунов и болельщиков полумарафона в одном красивом видео . «Минский полумарафон — это в первую очередь эмоции. Звучит пафосно лишь до того момента, пока не увидишь, как финишную черту, напрягая мускулы на руках, преодолевает колясочник. Как юношу с побелевшим лицом двое бегунов под руки тащат к врачам. Как вместе стартуют мама, папа и маленький ребенок. Как парень, едва отдышавшись после 21 км, дарит девушке букет роз. Когда, в конце концов, вместе с людьми финишную линию пересекает такса. Все это было на полумарафоне-2017. И те, кто это видел, не будет в следующем году ворчать, что ради бегунов перекрыли весь центр Минска». Сегодня обязательно покажем вам самых оригинальных персонажей Минского полумарафона-2017.





Ровно 16 лет назад Александр Лукашенко впервые переизбрался президентом. По случаю вспомнили, какие события предшествовали выборам и как проходила кампания 2001 года .

Посмотрите, как в День города у Дворца спорта бесплатно раздавали огромный торт. Ажиотаж был такой, что даже пришлось звать на помощь ОМОН !

И о серьезном. Фильм Элема Климова «Иди и смотри», снятый в СССР в 1985 году, получил приз на кинофестивале в Венеции . Невероятно сильная картина, если не смотрели — рекомендуем.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Ох, такие насыщенные выдались выходные, что мы все боимся, как бы вы чего не пропустили! Поэтому рассказываем, как прошел День танкиста на «Линии Сталина », как белорусы оторвались на Lidbeer , как в свои 950 лет Минск выглядит с воздушного шара , как люди города гуляют на празднике, а также вспоминаем, как столица отмечала 900, 920 и 930 лет .





А еще мы сходили на смену к одному из лучших дворников Минска — Анне Владимировне недавно за это вручили путевку в Италию! — и посмотрели, как обычный человек за 350 рублей в месяц делает свой двор и город чистым.

И познакомились с самым быстрым в мире экипажем в вертолетном спорте . Парни с амбициями: намерены победить на первенстве планеты в 2018 году. Пройдет оно, кстати, в Минске.

Все новости субботы, 9 сентября

Все новости воскресенья, 10 сентября

Чуть не забыли. Доставайте шорты и платьица — сегодня в Беларуси до 29 градусов тепла . Наслаждайтесь последней жарой!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY