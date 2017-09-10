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Туман, дожди и грозы. Первая половина недели в Бресте будет ненастной
11.09.2017 09:22 — Новости Общества | Tut.by
Понедельник станет самым теплым днем рабочей недели.
11 сентября в Бресте будет облачно с прояснениями. Днем воздух в городе прогреется до +24°С.
Утро вторника обещает туман с видимостью 500−800 метров, днем возможен дождь. Днем температура воздуха составит +16+18°С.
В ночь со вторника на среду в Бресте ожидаются сильные дожди, которые не перестанут лить до обеда. Воздух днем прогреется до +16°С.
В четверг теплая погода вновь вернется в город. Днем синоптики обещают до +22°С.
В пятницу будет ясно и без осадков, но прохладнее — не больше +15°С.
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