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Туман, дожди и грозы. Первая половина недели в Бресте будет ненастной

11.09.2017 09:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Понедельник станет самым теплым днем рабочей недели.


11 сентября в Бресте будет облачно с прояснениями. Днем воздух в городе прогреется до +24°С.

Утро вторника обещает туман с видимостью 500−800 метров, днем возможен дождь. Днем температура воздуха составит +16+18°С.

В ночь со вторника на среду в Бресте ожидаются сильные дожди, которые не перестанут лить до обеда. Воздух днем прогреется до +16°С.

В четверг теплая погода вновь вернется в город. Днем синоптики обещают до +22°С.

В пятницу будет ясно и без осадков, но прохладнее — не больше +15°С.

 
Теги: Брест
 
 
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