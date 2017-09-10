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Брестчане хотят к 1000-летию города привести в порядок неухоженные детские площадки

11.09.2017 09:21 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте развивается инициатива «Детство не знает слова «потом». Ее цель — благоустроить детские площадки в старых районах города, пишет «Брестская газета».


Участники инициативы считают, что это тоже важная часть подготовки города к 1000-летию, и надеются, что проблемой заинтересуются и власти.

«Началось все с того, что совершенно случайно мы обратили внимание на то, в каком состоянии детские площадки в спальных районах Бреста: Ковалево, Восток. В новых районах они сделаны замечательно. А вот там, где многоэтажки стоят уже десятилетиями, все печально. Мы с друзьями обсудили эту проблему и пришли к выводу, что нужно что-то менять. И начинать нужно самим», — рассказывает координатор инициативы Елена Квитко.


Анна Соловчук (слева) и Елена Квитко надеются, что к решению проблемы с детскими площадками подключатся и брестчане, и власти. Фото: Брестская газета

Сейчас в ее команде 12 человек. Это неравнодушные брестчане, которые своим желанием сделать детские площадки лучше хотят заразить и других горожан, и местные власти.

Команда уже собрала достаточно большую базу тех дворов, которые нуждаются в обновлении, пока что в микрорайонах Восток и Ковалево, и эта работа продолжается. Следующий этап — непосредственно их благоустройство. В перспективе — создание интерактивной карты Бреста с указанием проблемных мест во дворах.


«Безусловно, мы бы хотели, чтобы власти это увидели, чтобы тоже подключились к решению проблемы. Потому что она действительно есть — детям негде гулять и они сидят в гаджетах. Но делать ставку на то, что город за нас все сделает, мы не собираемся», — говорит координатор инициативы.


На примере микрорайона Ковалево Елена Квитко и еще одна участница инициативы Анна Соловчук наглядно показывают, о каких проблемах идет речь. Втроем мы идем мимо уже далеко не молодых многоэтажек, стоящих на улице Луцкой. Анна выступает в роли гида — здесь она провела часть своего детства, тут живут ее родители.


«Горка здесь недавно появилась, года два назад. А так здесь ничего не было, березки и колеса. Когда-то еще пенсионер у нас жил, у него был гараж, это было развлечение — мы вокруг него бегали. Ходили двор на двор в футбол, девочки болели, было интересно», — говорит Анна о скромной детской площадке возле дома № 14.

По ее словам, единственное, чем сейчас спасаются молодые родители этого района, — водят детей на игровую площадку к супермаркету «Микс». Она отличная, но в хорошую погоду здесь часто яблоку негде упасть.


Участники инициативы «Детство не знает слова «потом» считают, что нужно дать ребятам возможность спускаться с горок, лазить по турникам, кататься на качелях-каруселях, бросать мяч в баскетбольное кольцо и т.д. Тем более, если говорить о дворах на улице Луцкой — места для этого достаточно. И, отмечает Елена Квитко, в Бресте есть предприятие, которое делает оборудование для детских площадок.


Песочница рядом с домом № 4 по улице Луцкой давно нуждается в обновлении. Фото: Брестская газета

«Наведение порядка в центральной части города — это замечательно. На 1000-летие в Брест приедут гости, наверняка они это отметят. Но нам дальше жить в этом городе. И мы этот город любим и хотим, что здесь было удобно и хорошо и нам, и нашим детям», — резюмирует координатор инициативы.

 
Теги: Брест
 
 
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Команда уже собрала достаточно большую базу тех дворов, которые нуждаются в обновлении, пока что в микрорайонах Восток и Ковалево.

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