Скоро в Брестском аэропорту смогут приземляться и разворачиваться самые мощные «Боинги». Затеянная здесь реконструкция взлетно-посадочной полосы, как ожидается, даст новые возможности для авиаперелетов в следующем сезоне отпусков, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

А пока кипит напряженная работа. На аэровокзале — пустота, а вот взлетку активно «утюжат» многотонные катки. Работы включают снятие существующего покрытия и укладку трех новых слоев асфальтобетона. Их толщина вырастет более чем в два раза, рассказал начальник участка эксплуатации наземных сооружений Александр Завертайло. И в целом взлетная полоса станет намного прочнее.

По словам специалистов, необходимость перемен назрела давно. Последний раз масштабный ремонт здесь провели в конце 80-х. Сегодня ведутся работы по созданию более широкого «кармана"-трапеции, или площадки для разворота самолетов. Ее ширина достигнет 75 метров! Да и в целом размеры взлетной полосы внушительны — 42 метра в ширину и 2,6 километра в длину.

Ее обустройство ведет дорожно-строительный трест № 4 г. Бреста. Большой объем взял на себя филиал «Дорожно-строительное управление № 15». Работники этой организации выполняют подобный проект в московском аэропорту Домодедово. Рядом субподрядчики осуществляют так называемые земляные работы, связанные с водоотводом, освещением и т.д. Урчит техника, каждый — хозяин на своем участке. Требования очень строгие, все подготовлено для укладки самого важного — верхнего слоя.

Мастер ДСУ-15 Дмитрий Шило успевает следить за всем, в том числе за электронным пультом управления немецкого асфальтоукладчика: контролирует уклоны и подачу асфальтобетонной смеси. Говорит, что в городе такая толщина асфальта, конечно же, не нужна. А в аэропорту свои специфика и требования, которые необходимо строго выполнять. Плюс применяются другие типы асфальта — устойчивые к деформации.

Жесткость во благо

— Но главное, что мы не закрыли аэропорт, одновременно принимаем и отправляем рейсы, — рассказал журналистам «Вечерки» и.о. начальника Брестского филиала республиканского унитарного предприятия «Белаэронавигация» Вадим Губаревич. — Изменился парк используемых воздушных судов, и мы не можем отставать от требований времени. Реконструкция нужна, чтобы сделать полосу более жесткой. До этого существовали некоторые ограничения по количеству взлетов-посадок, типам самолетов. В скором времени все эти неудобства будут сняты. Сможем принимать длиннофюзеляжные воздушные суда. Такие как «BOEING 757−200» и др. Они смогут спокойно разворачиваться в новом «кармане», не нарушая требований удобства и безопасности.

Финансирование работ в объеме более 100 миллионов рублей ведет заказчик — «Белаэронавигация». Срок выполнения — 5 месяцев. Процесс требует определенных погодных условий, но весной планируется все завершить. Это важно с любой точки зрения. Но главное — качество работ. За этим строго следит и комиссия Госстройнадзора.

Тиват, Египет уже не новинка

Вадим Губаревич заверяет, что всю запланированную на этот год чартерную программу Брестский аэропорт выполнит, несмотря ни на что. А в целом сезон отпусков удался. Рейсы в Болгарию, Турцию, Черногорию, Калининград были загружены. И все эти направления сохранят в следующем году. Главное, чтобы был спрос. Готовы и к нововведениям. Всегда возможны корректировки в режиме работы для удобства пассажиров и туристов. На зиму (ноябрь — март) разрабатывается программа полетов из Бреста в Египет.

В коллективе Брестского аэропорта в настоящее время 180 человек. Сейчас большие надежды не только на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, но и на расширение безвизового режима. Последний, возможно, со временем распространится и на брестский регион и наш аэропорт в частности. А почему бы и нет!