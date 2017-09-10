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Дожди и ветер. Погода на неделю в Гродно и области

11.09.2017 09:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящая неделя на Гродненщине будет дождливой и ветреной. Ночами возможны грозы, а днями — осадки. О погоде в области сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник, 11 сентября, утром — сплошная облачность, дождь и гроза. Днем — облачно с прояснениями. Температура воздуха днем прогреется до +18…20 °C.

Во вторник, 12 сентября, утром — переменная облачность и туман. Видимость — 500−800 м. Днем — сплошная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +16…18 °C.

В среду, 13 сентября, сплошная облачность, также возможен дождь. Днем — без осадков, вечером — порывистый ветер. Утром температура будет +12…14 °C. Днем — +14…16 °C.

В четверг, 14 сентября, утром — облачно с прояснениями, днем — сплошная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем — +13…15 °C. Также будет ветрено, порывы до 14 м/c.

В пятницу, 15 сентября, утром — сплошная облачность, без осадков. Днем возможен дождь. Температура днем — +11…13 °C.

В выходные в регионе будет переменная облачность. В субботу — облачно с прояснениями, без осадков. В воскресенье возможен дождь. Температура воздуха днем — +14…16 °C.

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Предстоящая неделя на Гродненщине будет дождливой и ветреной. Ночами возможны грозы, а днями - осадки.

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