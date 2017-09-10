Тепло-холодно. Погода в Гомеле на неделе

Сентябрю явно неловко за своих предшественников. В ближайшие дни он попытается доказать — не все то лето, что июль. И ведь докажет! За что и пострадает.





В понедельник и вторник нас ждет много солнца и тепла. Воздух прогреется до +27°С и в какой-то момент начнет казаться, что осень не наступит никогда. Это, конечно, утопия.

Уже в среду сентябрь за его горячую несдержанность вызовут в небесную канцелярию на ковер. Результат такой утренней планерки ждать себя не заставит — дождь и +18°С.

В четверг на пару градусов теплее, но усилится ветер. В пятницу характер погоды не изменится.