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Тепло-холодно. Погода в Гомеле на неделе
11.09.2017 09:42 — Новости Общества | Tut.by
Сентябрю явно неловко за своих предшественников. В ближайшие дни он попытается доказать — не все то лето, что июль. И ведь докажет! За что и пострадает.
В понедельник и вторник нас ждет много солнца и тепла. Воздух прогреется до +27°С и в какой-то момент начнет казаться, что осень не наступит никогда. Это, конечно, утопия.
Уже в среду сентябрь за его горячую несдержанность вызовут в небесную канцелярию на ковер. Результат такой утренней планерки ждать себя не заставит — дождь и +18°С.
В четверг на пару градусов теплее, но усилится ветер. В пятницу характер погоды не изменится.
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Уже в среду сентябрь за его горячую несдержанность вызовут в небесную канцелярию на ковер. Результат такой утренней планерки ждать себя не заставит.
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