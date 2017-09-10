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Тепло сменится дождями и похолоданием. Погода в Могилеве на неделю

11.09.2017 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве на неделе будет изменчивой. Вторник еще будет жарким и солнечным, но уже со среды придут похолодание и дожди. Тем не менее, к выходным, по предварительным данным синоптиков, снова распогодится.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 11 сентября, будет солнечно и тепло, как летом. Днем прогнозируют до +24°С.

Во вторник летняя погода сохранится: солнечно, днем — до +25°С. При этом около полудня может подняться порывистый ветер до 12 м/с.

В среду, 13 сентября, днем максимальная температура воздуха составит +15°С. Весь день будет пасмурно и дождливо. Прогнозируют и порывистый ветер.

14 сентября станет чуть теплее — до +17°С, — однако по-прежнему будет ветрено, пасмурно и дождливо, днем возможна гроза.

В пятницу, 15 сентября, порывы ветра могут усилиться до 18 м/с. Погода будет изменчивой: при переменной облачности возможен дождь. Температура воздуха днем составит около +16°С.

Следи за точным прогнозом погоды на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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В отдельные дни прогнозируют сильный порывистый ветер.

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