﻿ У девочки, которую подкинули к роддому в Слуцке, может появиться семья. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У девочки, которую подкинули к роддому в Слуцке, может появиться семья

11.09.2017 09:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Девочка, которую месяц назад неизвестная женщина подкинула к Слуцкому роддому, переведена в местный дом малютки. Она развивается согласно возрасту, хорошо кушает и спит. Несколько семей уже пожелали забрать ребенка на воспитание, пишет издание Kurjer.info.

Скриншот из сюжета телеканала СТВ

Личность женщины, оставившей ребенка, выясняет Следственный комитет. Также пока неизвестно, была ли она мамой младенца, рассказали в Слуцком РОВД.

Уголовное дело не возбуждено. Следователям предстоит не только найти женщину, но и выяснить, почему она так поступила. Только после может быть дана правовая оценка ее действиям.

Напомним, что утром 4 августа сотрудники роддома заметили на крыльце новорожденную девочку. Скорее всего, младенец появился на свет в домашних условиях. Девочку отправили на обследовании в местную больницу. Медики дали ей имя Мария Иванова.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девочка развивается согласно возрасту, хорошо кушает и спит.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Утренние пробки и съемные двушки по 500 долларов. Как живет Островец, где пять лет строится БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика