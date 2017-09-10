У девочки, которую подкинули к роддому в Слуцке, может появиться семья

Девочка, которую месяц назад неизвестная женщина подкинула к Слуцкому роддому, переведена в местный дом малютки. Она развивается согласно возрасту, хорошо кушает и спит. Несколько семей уже пожелали забрать ребенка на воспитание, пишет издание Kurjer.info.

Скриншот из сюжета телеканала СТВ

Личность женщины, оставившей ребенка, выясняет Следственный комитет. Также пока неизвестно, была ли она мамой младенца, рассказали в Слуцком РОВД.

Уголовное дело не возбуждено. Следователям предстоит не только найти женщину, но и выяснить, почему она так поступила. Только после может быть дана правовая оценка ее действиям.

Напомним, что утром 4 августа сотрудники роддома заметили на крыльце новорожденную девочку. Скорее всего, младенец появился на свет в домашних условиях. Девочку отправили на обследовании в местную больницу. Медики дали ей имя Мария Иванова.