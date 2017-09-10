|
У девочки, которую подкинули к роддому в Слуцке, может появиться семья
11.09.2017 09:58 — Новости Общества | Tut.by
Девочка, которую месяц назад неизвестная женщина подкинула к Слуцкому роддому, переведена в местный дом малютки. Она развивается согласно возрасту, хорошо кушает и спит. Несколько семей уже пожелали забрать ребенка на воспитание, пишет издание Kurjer.info.
Личность женщины, оставившей ребенка, выясняет Следственный комитет. Также пока неизвестно, была ли она мамой младенца, рассказали в Слуцком РОВД.
Уголовное дело не возбуждено. Следователям предстоит не только найти женщину, но и выяснить, почему она так поступила. Только после может быть дана правовая оценка ее действиям.
Напомним, что утром 4 августа сотрудники роддома
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девочка развивается согласно возрасту, хорошо кушает и спит.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии