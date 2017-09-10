Пешеходы в центре Витебска не переходят, а перебегают через дорогу. Почему так происходит, разбиралась корреспондент « СБ Беларусь Сегодня ».





В феврале на площади Свободы в Витебске произошла авария . Влобовую столкнулись Volvo и Mercedes, двигавшиеся в противоположных направлениях. Один автомобиль поворачивал на проспект Фрунзе, второй шел по прямой. В итоге минивэн врезался в толпу пешеходов на тротуаре и сбил четверых.

Этот, не первый случай на участке, который горожане прозвали «бермудским четырехугольником», стал последней каплей. ГАИ изменила режим работы светофоров и убрала конфликтный левый поворот на проспект Фрунзе со встречным транспортом. Аварий больше не было.

Однако тут же возникла другая проблема — дефицит «зеленого».

…Пешеходный переход в центре Витебска похож на беговую дорожку. Стоя на тротуаре площади Свободы, горожане не отрывают взглядов от красных цифр светофора. И как только последняя секунда начинает гаснуть — тут же срываются с места.

Провожу журналистский эксперимент. Двигаюсь быстрым шагом и по пути считаю: раз, два, три, четыре, пять… Зеленый гаснет, а впереди еще солидный отрезок пути по проезжей части. В числе аутсайдеров не только я: из десяти человек «финиша» не успели достичь… семеро. Все — в возрасте от 18 до 40. В лидерах три девчушки, похоже, студентки, которые с первых шагов рванули бегом, — опаздывали на троллейбус к соседней остановке.

Но бег — вариант, подходящий далеко не всем. Что же делать пенсионерам, инвалидам, мамам с маленькими детьми?

Время — к обеду, и поток пешеходов увеличивается. На красный свет идут уже десятки людей… Проверяю еще три пешеходных перехода, создающих своеобразный четырехугольник. Вовремя достичь тротуара успеваю только на одном из отрезков — там, где на 37 шагов предлагается 17 секунд. Для остальных переходов шириной в 38, 42 и 43 шага 16−17 секунд явно недостаточно. Кстати, чуть дальше, по улице Ленина, на переход этой же дороги вместо 16 секунд выдается уже 30.

В редакцию обращаются жители города с просьбой разъяснить ситуацию: чем вызваны такие жесткие ограничения в работе светофоров?

Не понимают этой ситуации и молодые родители Алексей и Александра Ильченко, с которыми обсуждаем проблемную тему прямо на месте. Несмотря на то что маленький Ярослав передвигается на коляске, запыхавшемуся семейству тоже не удалось сдать «нормативы» по бегу. Алексей сетует:

— Стало очень некомфортно здесь ходить. Хорошо, хоть водители терпеливо ждут, пока все не покинут проезжую часть. Но ведь всегда могут найтись и исключения… Людей просто нервирует красный, который настигает, едва успеваешь дойти до середины перехода.

С этим мнением согласна и пенсионерка Анна Селезнева — забеги ей уже не по силам. Она живет на Московском проспекте и вспоминает: там тоже несколько лет назад были аналогичные трудности. А рядом — поликлиника. Кто ходит на прием? Люди больные и немощные, у кого-то гипс, кто-то после операции… Администрация лечебного учреждения попросила продлить работу светофора в «зеленом» режиме. Сделали. А почему на площадь Свободы, где за день проходят десятки тысяч человек, никто не обращает внимания?

Позицию ГАИ излагает заместитель начальника управления Госавтоинспекции УВД облисполкома Вячеслав Мальчевский:

— На перекрестке проспекта Фрунзе и улицы Ленина (площадь Свободы) светофоры настроены на максимальную безопасность для пешеходов и обеспечение активного режима пропуска транспортных средств. Если увеличить количество времени для пешеходов, то это приведет к созданию пробок. Кроме этого, разладится система координированного регулирования дорожного движения — на проспекте Фрунзе и улице Ленина действует «зеленая волна», что облегчает транспортную нагрузку на этом участке.

Еще один аргумент: за полгода в «бермудском четырехугольнике» ни одной аварии. Но после оптимизации дорожного движения в центре Витебска большая часть пешеходов не успевает перейти дорогу на зеленый свет. Достаточный ли это срок, чтобы судить об оптимальности нынешнего варианта? Ведь если понаблюдать за постоянными забегами на пешеходных дистанциях у площади Свободы, начинаешь в этом сомневаться.