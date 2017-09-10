Осень возвращается. С середины недели вновь похолодает

После по-летнему теплого начала недели природа вспомнит, что на дворе осень, и уже со среды нам вновь понадобятся зонты и теплые вещи. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Во вторник в стране сохранится теплая воздушная масса, а по западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Ночью по северо-западу небольшие дожди. Днем по западу страны дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами туман. Температура ночью +13…19 °С, днем +23…29 °С, в западных районах +19…22 °С.

13 сентября начнет поступать прохладный воздух с северо-запада Европы, а порывистый ветер северной четверти усилит ощущение прохлады. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Температура ночью +11…18 °С, днем +14…21 °С.

14 сентября ночью в отдельных районах, днем преимущественно по северо-западной половине республики кратковременные дожди. Днем местами грозы, во многих районах усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура ночью +8…14 °С, днем +15…22 °С, по югу до +24 °С.

В пятницу ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах республики кратковременные дожди. Местами грозы, преимущественно по северной половине усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура ночью +9…16 °С, днем +12…18 °С, по югу до +20 °С.

В выходные дождливая погода сохранится.