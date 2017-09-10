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Семья из Бреста мастерит бизиборды

11.09.2017 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Семья из Бреста мастерит развивающие доски — бизиборды, прямо на дому, сообщает СТВ.


Фото: скрин-шот СТВ

О пользе таких тренажеров говорят даже ученые: игровая панель не только развивает сообразительность и мелкую моторику, но и открывает мир через прикосновения. А доска, сделанная своими руками, еще и экономит семейный бюджет.

Видео: CTVBY

«Думали заказать. Но показалось нам, что это очень дорого. И муж сказал, что сделает это сам. Купили все нужное, склеили, сделали», — рассказала брестчанка Анна Лукьянович.

Детям семьи Лукьянович игрушка понравилась.

— Таких интересных игрушек в магазине не найдешь. Дети такого не видели. А когда видят, они просто по часу, два или три не отрываются от этой доски, — рассказал отец Сергей Лукьянович.

К сожалению, на прилавках магазинов бизибордов пока не так много. А значит, большое поле для фантазии остается как у активных родителей, так и у белорусских производителей детских товаров.

 
Теги: Брест
 
 
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К сожалению, на прилавках магазинов бизибордов пока не так много.

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