Алиев помиловал блогера Лапшина

МИНСК, 11 сен — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник помилование блогера Александра Лапшина, которого после экстрадиции из Беларуси приговорили к трем годам тюрьмы.



© Sputnik / Виктор Толочко Суд приговорил блогера Лапшина к 3 годам

Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана в декабре 2016 года и позже выслан в Баку, несмотря на просьбу самого Лапшина и его семьи не делать этого. Впрочем, Беларусь действовала в соответствии с международными договорами. В Азербайджане блогеру присудили три года тюрьмы.

Азербайджанский лидер 11 сентября решил помиловать Лапшина. Соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник и сразу вступило в силу.



© Sputnik / Виктор Толочко Как блогер Лапшин стал фигурантом политического скандала

Лапшин является гражданином трех стран — Израиля, России и Украины, поэтому проблема его выдачи Беларусью широко обсуждалась в обществе и других странах. Супруга блогера обращалась за помощью и к посольству России.

В Азербайджане он был включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту, в котором его имя значится как Олександр, чем он совершил "тяжкое преступление" для Азербайджана.