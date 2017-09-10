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Алиев помиловал блогера Лапшина
11.09.2017 11:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник помилование блогера Александра Лапшина, которого после экстрадиции из Беларуси приговорили к трем годам тюрьмы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана в декабре 2016 года и позже выслан в Баку, несмотря на просьбу самого Лапшина и его семьи не делать этого. Впрочем, Беларусь действовала в соответствии с международными договорами. В Азербайджане блогеру присудили три года тюрьмы.
Азербайджанский лидер 11 сентября решил помиловать Лапшина. Соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник и сразу вступило в силу.
© Sputnik / Виктор Толочко
Лапшин является гражданином трех стран — Израиля, России и Украины, поэтому проблема его выдачи Беларусью широко обсуждалась в обществе и других странах. Супруга блогера обращалась за помощью и к посольству России.
В Азербайджане он был включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту, в котором его имя значится как Олександр, чем он совершил "тяжкое преступление" для Азербайджана.
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Помилование от президента Азербайджана вступило в силу сразу после подписания.
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