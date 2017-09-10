Минская милиция ищет мужчину, который присвоил чужую барсетку с деньгами и документами

Столичная милиция ищет мужчину, который присвоил забытую на лавочке у подъезда в Серебрянке барсетку с деньгами, документами и мобильником. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.



Фото с сайта guvd.gov.by

Жилец дома по улице Плеханова случайно оставил барсетку с правами, документами на машину, паспортом, мобильником и деньгами на лавочке возле подъезда. Мимо проходил другой мужчина, который забрал барсетку. Возле подъезда он посмотрел, что находится внутри, спрятал барсетку в пакет и ушел. Это все запечатлела камера видеонаблюдения. Общая сумма ущерба составила около 900 белорусских рублей.

Приметы подозреваемого: на вид 55−60 лет, худощавого телосложения, волосы короткие, седые. Был одет: черная майка с рисунком и надписями «Neiro Dubel» спереди и «Neiro Dubel. Belarus uber alles» на спине, джинсовые шорты синего цвета до колена, черные шлепанцы. При себе у него была черная сумка через плечо и черный полиэтиленовый пакет. Особая примета: на предплечье правой руки у мужчины татуировка.

Если вы узнали мужчину на фото и видео или располагаете информацией о случившемся, правоохранители обращаться в Ленинское РУВД лично (2-й велосипедный переулок, 9), либо по телефонам: 8 (029) 356-02-20; 8 (025) 956-55-19; 8 (044) 736-99-46 или 102.