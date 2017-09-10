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Прощание с Родионом Бассом состоится 12 сентября

11.09.2017 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Прощание с Родионом Бассом — основателем международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», бывшим директором «Центра культуры «Витебск», Почетным гражданином Витебска, заслуженным деятелем культуры Беларуси — состоится во вторник, 12 сентября.


Родион Басс и Людмила Зыкина на «Славянском базаре». Фото: личная страница в Фейсбук Аркадия Шульмана

Гражданская панихида пройдет с 10.00 до 12.30 в областной филармонии, сообщили TUT.BY в Центре культуры «Витебск».

Напомним, Родион Басс умер 10 сентября на 65-м году жизни после нескольких лет борьбы с болезнью.

В 1991 году Басс стал инициатором организации и проведения в Витебске в Летнем амфитеатре музыкального фестиваля «Славянский базар», с 1992-го — его директором. Под его руководством форум стал грандиозным праздником, объединившим современную музыку, фольклор, ремесла, театральное искусство, кино, цирк, живопись, моду. Фестиваль вышел за пределы Беларуси, ежегодно собирая представителей из десятков стран.

В 2013 году Басс покинул «Славянский базар». Власти города объяснили это болезнью Родиона Михайловича. По официальному сообщению, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его преемником стал Александр Сидоренко.

Редакция Белорусского портала TUT.BY выражает искренние соболезнования родным и близким Родиона Михайловича.

 
Теги: Витебск
 
 
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Гражданская панихида пройдет с 10.00 до 12.30 в областной филармонии.

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