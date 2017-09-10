Минздрав: против гриппа в этом году привьют более 3,8 миллионов человек

В 2017 году в Беларуси планируют привить против гриппа не менее 40% населения страны, т.е. более 3,8 млн человек, сообщает сайт Минздрава .

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в текущем эпидемическом сезоне на территории Северного полушария будут циркулировать три штамма вируса гриппа, предупреждает Минздрав. Один из них новый новый, ранее не циркулировал широко, и иммунитет к нему у населения не сформирован: A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like virus. Два штамма вируса аналогичны прошлогодним: A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) — like virus, B/Brisbane/60/2008-like virus (B/Victoria lineage).

В 2017 году в Беларуси бесплатно будут прививать российской вакциной «Гриппол плюс», а за средства предприятий, организаций и граждан — также российской «Ультравак», нидерландской «Инфлювак» и французской «Ваксигрип». Вакцинация должна завершиться к 1 декабря.

Минздрав напоминает, что иммунитет формируется уже через 7−14 дней после прививки и сохраняется до 6−12 месяцев.

В 2017 году в стране собираются привить против гриппа не менее 40% населения, т.е. более 3,8 млн человек.