ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав: против гриппа в этом году привьют более 3,8 миллионов человек

11.09.2017 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В 2017 году в Беларуси планируют привить против гриппа не менее 40% населения страны, т.е. более 3,8 млн человек, сообщает сайт Минздрава.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в текущем эпидемическом сезоне на территории Северного полушария будут циркулировать три штамма вируса гриппа, предупреждает Минздрав. Один из них новый новый, ранее не циркулировал широко, и иммунитет к нему у населения не сформирован: A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like virus. Два штамма вируса аналогичны прошлогодним: A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) — like virus, B/Brisbane/60/2008-like virus (B/Victoria lineage).

В 2017 году в Беларуси бесплатно будут прививать российской вакциной «Гриппол плюс», а за средства предприятий, организаций и граждан — также российской «Ультравак», нидерландской «Инфлювак» и французской «Ваксигрип». Вакцинация должна завершиться к 1 декабря.

Минздрав напоминает, что иммунитет формируется уже через 7−14 дней после прививки и сохраняется до 6−12 месяцев.

В 2017 году в стране собираются привить против гриппа не менее 40% населения, т.е. более 3,8 млн человек.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в текущем эпидемическом сезоне на территории Северного полушария будут циркулировать три штамма вируса...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Брестских велосипедистов не устроил проект нового Кобринского моста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика