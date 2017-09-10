Православные вспоминают в понедельник Иоанна Крестителя

МИНСК, 11 сен — Sputnik. Православные христиане в этот понедельник отмечают усекновение главы святого пророка Иоанна Предтечи, который был Крестителем Господним.

Иоанн Предтеча — один из самых почитаемых пророков. Среди верующих считается, что он готовил людей к приходу мессии — Иисуса Христа. Позже он и крестил сына Бога.

Каждый год 11 сентября верующие празднуют усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день его казнили, однако для верующих смерть — не повод для горя: душа покидает бренное тело, а Иоанн встал рядом с Господом.

Как празднуют Иоанна Предтечу и что нельзя делать в этот день — в обзоре Sputnik >>

Среди традиций и правил этого дня, который также называют Головосеком, — запрет на все острое и связанное с кровью — нельзя брать в руки нож и другие острые предметы, стараться обходить углы и избегать конфликтных ситуаций. День необходимо провести в смирении.

Также 11 сентября свои именины могут праздновать все Иваны — тезки святого.

День усекновения главы Иоанна Предтечи считается днем строго поста — нельзя есть ни мясо ни рыбу, на него не назначаются свадьбы и другие праздничные мероприятия.