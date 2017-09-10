ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Православные вспоминают в понедельник Иоанна Крестителя

11.09.2017 12:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 сен — Sputnik. Православные христиане в этот понедельник отмечают усекновение главы святого пророка Иоанна Предтечи, который был Крестителем Господним.

Иоанн Предтеча — один из самых почитаемых пророков. Среди верующих считается, что он готовил людей к приходу мессии — Иисуса Христа. Позже он и крестил сына Бога.

Каждый год 11 сентября верующие празднуют усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день его казнили, однако для верующих смерть — не повод для горя: душа покидает бренное тело, а Иоанн встал рядом с Господом.

Как празднуют Иоанна Предтечу и что нельзя делать в этот день — в обзоре Sputnik >>

Среди традиций и правил этого дня, который также называют Головосеком, — запрет на все острое и связанное с кровью — нельзя брать в руки нож и другие острые предметы, стараться обходить углы и избегать конфликтных ситуаций. День необходимо провести в смирении.

Также 11 сентября свои именины могут праздновать все Иваны — тезки святого.

День усекновения главы Иоанна Предтечи считается днем строго поста — нельзя есть ни мясо ни рыбу, на него не назначаются свадьбы и другие праздничные мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День Усекновения в народе иногда называют Иван Головосек, считается, что с него начинается Бабье лето.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минская милиция ищет мужчину, который присвоил чужую барсетку с деньгами и документами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика