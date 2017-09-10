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До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 сентября

11.09.2017 11:48 — Новости Общества | БелТА  
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Фото из архива "БелТА"
Фото из архива "БелТА"

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. Ночью по северо-западу пройдут небольшие дожди. Днем по западу страны ожидаются дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 23-29 градусов, в западных районах - плюс 19-22.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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