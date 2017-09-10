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Минздрав обещает привить более 3,8 млн белорусов

11.09.2017 12:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси обещает охватить вакцинацией от гриппа более 40% жителей страны, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Вакцинация от гриппа обычно стартует осенью. Как сообщили в Минздраве, сейчас уже завершен подготовительный этап — учреждения здравоохранения готовы к вакцинации.

Как отметили в ведомстве, в 2017 году в Беларуси кампания вакцинации против гриппа вновь пройдет с возможностью использования как вакцин для бесплатной иммунизации "Гриппол плюс" (Россия), так и вакцин, доступных за средства бюджетов предприятий, организаций и личных средств граждан — российского, французского и иных производств.

В целом, же кампания по вакцинации населения от гриппа должна завершиться к 1 декабря — до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Вакцины уже поступают в учреждения здравоохранения. Ведомство обещает сделать прививки более чем 40% белорусов — то есть более чем 3,8 миллионам жителей страны.

Показатели вакцинации в Беларуси высоки каждый год. Медики уверены: если не провести все необходимые вакцинации как минимум среди трети населения, может произойти эпидемия гриппа. В последние годы подобных "вспышек" заболеваемости не было.

 
Теги: Минск
 
 
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Часть белорусов будет претендовать на бесплатную вакцину - российского производства.

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