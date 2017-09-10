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"Это не место для пикника!" Военные просят не ходить на полигон "Лосвидо" под Витебском

11.09.2017 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
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В 13-ти километрах от Витебска в направлении Городка находится полигон «Лосвидо», который относится к войсковой части 52 287. Рядом — детский лагерь «Липки» и деревня Машкино. В радиусе 5 километров — населенные пункты Большое Лосвидо, Савченки, Блины, Зароново, Полойники, Иваново. Военные в очередной раз напоминают местным жителям о правилах безопасности.


— На полигоне ежедневно проходят боевые стрельбы, пуски ракет, подрывные работы, вождение боевых машин и другие мероприятия боевой подготовки. После проведения учений могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы. Находясь в земле или густой траве, они не видны и представляют смертельную опасность, — разъясняет командир 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии полковник Вадим Шадура.

Полигон по периметру обозначен указателями, запрещающими проезд и проход на его территорию. В дни проведения боевых стрельб полигон оцеплен. Кроме того, для профилактики несчастных случаев военнослужащие развешивают в окрестностях яркие листовки и ежемесячно проводят беседы с местными жителями в сельсоветах, организациях, школах.

— К сожалению, несмотря на это, не все жители окрестных деревень и граждане, приезжающие из других населенных пунктов, осознают опасность пребывания на запрещенной территории, — отмечает Вадим Шадура. — Люди преследуют разные цели: многие идут к полигону для сбора грибов и ягод, кто-то — на прогулку или пикник, а кто-то — для сбора металлолома или заготовки дров.

Руководство войсковой части просит всех обходить полигон стороной, не подбирать и не разбирать неразорвавшиеся боеприпасы и другие незнакомые предметы.

 
Теги: Витебск
 
 
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После проведения учений могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы. Находясь в земле или густой траве, они не видны и представляют смертельную опасность.

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