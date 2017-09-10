Дизайнер Андрей Коровянский: тайна квадратных деревьев на ВДНХ

Дискуссии о вкусах

Неизвестно, кто первым сказал сакраментальную фразу: "О вкусах не спорят". Но истинность ее не подвергает сомнению вообще никто. Потому что, действительно, о чем тут спорить? Например, автор этих строк недавно с ужасом обнаружил, что у фильма "Гоголь. Начало" нет сюжета. И тут же стали звонить представители создателей фильма и доказывать, что вот он, есть! "Ну, как же есть, если его не видно?" А вот такой он неуловимый!



© Sputnik/ Анатолий Гаранин ВДНХ: стройплощадка дружбы народов

В общем, вышел самый что ни на есть спор о вкусах. Рациональные и практические аргументы в таком споре никакой роли не играют.

И вот недавно в российской блогосфере прямо-таки разгорелась нешуточная дискуссия. И снова о вкусах. Одна дама-блогер прошлась по ВДНХ и пришла в ужас. Ее ужасало все: и веселенькие заборы вокруг ремонта, и то, что это все надо обходить. Но наибольший выплеск сарказма вызвали деревья с прямоугольными кронами, которые посадили вместо голубых елей. А те, в свою очередь, вырубили.

И вот по этому поводу и возникло наибольшее негодование. Кто посмел тронуть легендарные голубые ели? Зачем нужны странные квадратные деревья на территории главного выставочного комплекса России?



© Sputnik/ Лев Рыжков Деревья с прямоугольными кронами, которые посадили вместо голубых елей

Называлось и имя автора всего этого ботанического "беспредела". Это – ландшафтный дизайнер Андрей Коровянский, уроженец Минска. В настоящее время он живет в Москве и руководит озеленением ВДНХ.

Sputnik разыскал Андрея Коровянского в одной из социальных сетей и пообщался с инициатором озеленения, которое, в принципе, можно назвать скандальным.

Отметим сразу, что общался дизайнер охотно, отвечал даже на не самые лицеприятные вопросы.

Возвращение к корням

– Андрей Сергеевич, скажите, пожалуйста, какие работы по озеленению ВДНХ проводятся в данный момент?

– В конце сентября начинают убирать и обрезать растения. В октябре озеленение подготавливают к зиме – обрезают и собирают цветники. Вы со мной хотели бы поговорить об озеленении? О моем проекте?

– Именно! О Вашем видении образа ВДНХ.

– Очень интересно. Но это неверный вопрос. У меня, как у любого профессионала, – "образа виденья" не может быть для этого объекта. Ведь ВДНХ – это узаконенный объект культурного наследия Российской Федерации, где есть принятый предмет охраны, где жестко должны действовать нормы охраны культурного наследия. По закону РФ на этой территории возможна только реставрация. О каком "виденье" или "фантазии" может идти речь?

– О Вашем видении озеленения, например. Многих волнует вопрос: а почему возникло именно такое решение?

– Очень просто. Берутся фотографии данного участка и анализируются принятые в разное время цветники – по составу, по рисунку, по стоимости. К примеру, в 1939 году использовали растения-экзоты, которые не могли прижиться – пальмы, чайные плантации, персики, бамбук… И далее, до 1958 года, на цветники денег не жалели. Цветники были пышные, уникальные, но безумно дорогие.



© Фото: из архива А. Коровянского ВДНХ в 1930-е украшали пальмы

Далее, при Хрущеве уже не выделялось столько денег. И только при Брежневе цветники стали восстанавливать — вот этот эстетический момент анализируется и на основе этого представляется историкам на согласование. Точнее – на историко-культурную экспертизу.

– Очень интересно! То есть все инновационные идеи относительно озеленения комплекса – не Ваши?

– Если планировочная структура была повреждена или планировочные оси, виды и здания уже утрачены – нам допускается выполнить собственное решение. Так мы сделали на Южном розарии.

Сначала были яблони

– А вот очень интересующий момент: почему вы выбрали тополя именно такой формы?

– У нас нет тополей.

– Деревья с прямоугольной кроной – это не тополя?

– Это липы!

– Ой, извините!

– Очень просто: на этом месте в архитектурном замысле ансамбля Колхозной площади 1954-1958 года для масштабного ряда восприятия павильонов были выполнены посадки плодовых деревьев – яблонь. Эти яблони были предметами гордости селекционеров и стали своеобразными экспонатами.



© Sputnik/ Анатолий Гаранин Мичуринский сад на территории на ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) в Москве, 1954 год

Однако год от года они теряли свою декоративную форму, мерзли, и их приходилось постоянно заменять. Пока, наконец, в начале 60-х, при кардинальной переделке ВДНХ Хрущевым, яблони не убрали.

Чтобы восстановить масштаб деревьев, мы произвели замену: вместо яблонь, которые будут страдать в мегаполисе, мы предложили заменить их на кронируемые (обрезаемые под нужную высоту) липы.

И если ВДНХ по своей сути – это выставка достижений, то логично выполнить декоративное топиарное применение, чтобы продемонстрировать достижения садово-паркового искусства – декоративное формирование. Это распространенный и набирающий силу прием оформления подобных ансамблей.

Таким образом, мы восстановили масштабный ряд архитектурного замысла, который позволил показать первоначальный архитектурный замысел павильонов, как Дворцов республик.

Срубил он наши елочки!

– А почему убрали голубые ели?

– Их не убрали, а заменили. Об этом неоднократно говорили: будет замена. Однако истеричные блогеры и частично журналисты решили на этом сыграть.

– Фактически интернет бушует по этому поводу.

– Ели выродились, некоторые представляли угрозу падения, некоторые просто потеряли декоративный вид, стали выглядеть в противоречии с первоначальным замыслом. Замены деревьев – это нормальная практика. И надо было сделать это ранее, чтобы не допускать трагических последствий.

(В подтверждение своих слов Андрей Коровянский отправляет мне картинки с изображением покосившихся, облезлых елок. Вот, мол, ваши голубые ели!)



© Фото: из архива А. Коровянского Исследование состояния елей у фонтана "Каменный цветок"

– Посмотрите на их внешний вид! Обратите внимание на то, что у многих верхушки или изменены, или иссохли. Это означает, что соки уже не доходят до верха в полной мере – это одна из показательных причин болезни и вырождения дерева.

– Так может, можно было вылечить, а не рубить?

– Если бы деревья не стояли на пафосной и видовой перспективе главного социалистического дворцового ансамбля, они могли бы остаться. Но тут все-таки другая среда и другие требования к стилистическому образу.

(Андрей Коровянский пересылает мне еще несколько изображений. Это – панорамы ВДНХ разного времени.)



© Фото: из архива А. Коровянского Панорама ВДНХ, 1950-е

– Как видите, елей нет нигде… И тут что интересно? Когда Хрущев во время визита в США посетил выставку в Чикаго, он дал распоряжение быстро переделать "сталинское" ВДНХ в нечто более новое, более современное. И тогда произвели очень варварскую переделку: на сталинские павильоны надели новые футляры, с креплением прямо через скульптурные барельефы.

Работы делались, естественно, без реставрационной документации. Однако обновленная выставка все-таки не произвела должного эффекта на американского президента. Хрущев разозлился и сильно урезал финансирование ВДНХ. И чтобы хоть как-то держать озеленение, решили высадить голубую американскую ель новой селекции. Однако как будет вести себя эта новая селекция во взрослом состоянии, как будет реагировать на изменение экологии, естественно, не знали.

И вот как выглядела выставка во времена Хрущева! Это знаменитый цветник "Каменный цветок".

(Мой собеседник пересылает еще одну фотографию – это куцая лужайка с сиротливыми клумбами круглой формы.)



© Фото: из архива А. Коровянского Цветник у фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ

– Ужас какой-то!

– Но кто-то может сказать, что и это – исторический цветник!

Минск – не "ампирный" город

– Вы родом из Минска. А это – строгий город с широкими прямыми проспектами. В чем-то даже – олицетворение сталинского ампира…

© Sputnik/ Ася Паплаўская Не хуже Москвы: экскурсия по Минску с московским историком архитектуры

– Это со стороны так видно Минск?

– Ну, да. Может быть, и субъективное впечатление, конечно.

– Извините, вряд ли Минск – "сталинский" город… И тем более, ампира в нем крайне мало. Минск – сборная солянка стилей. Но в нем есть главное – дух спокойной аккуратности.

– А какие места, по-Вашему, в наибольшей степени выражают эту аккуратность?

– Площадь Победы, набережные Свислочи, Слепянская водная система, Верхний Город, проспект Независимости.

– Как Вы оцениваете состояние павильона Республики Беларусь после реставрации?

© Sputnik/ Алексей Куденко Белорусский павильон ВДНХ: вышиванки, урожай и социализм 15

– Реставрация выполнена, но павильон пустой… Я искренне считаю позором страны продавать там носки и колбасу. Поэтому я обратился в Администрацию президента Беларуси (как главный архитектор и научный руководитель реставрации озеленения и этой территории также) с предложением провести там выставки наших белорусских архитекторов, дизайнеров и скульпторов.

Это предложение было рассмотрено на Совете министров и нам дали возможность выставиться бесплатно. Сейчас Союз Дизайнеров Беларуси медленно и, надеюсь, верно готовит экспозицию.

Место для прогулок

На следующий день корреспондент Sputnik отправился на ВДНХ и никакого ужаса (как пишут блогеры) не увидел.



© Sputnik/ Лев Рыжков Прогулка по ВДНХ

Среди квадратных деревьев гуляют люди – дети, пенсионеры, любовные пары. Никого прямоугольные кроны не пугают.



© Sputnik/ Лев Рыжков Яркие розы радуют глаз пасмурным осенним днем



© Sputnik/ Лев Рыжков Новые цветники на ВДНХ

Новые цветники, в принципе, тоже сообщают гуляющим если не веселое настроение, то радуют глаз яркими красками.