Третий подъемник для инвалидов-колясочников установят в Гродно

В Гродно разработана программа создания безбарьерной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц. В двух домах оборудовать пандус было невозможно по техническим причинам, поэтому Гродненским горисполкомом принято решение выделить из бюджета около 15 тысяч рублей на приобретение подъемных платформ, сообщает «Гродненская правда».





Платформы были изготовлены ЗАО «Гомельлифт», доставлены и смонтированы его специалистами в Гродно.

В доме на улице Южной, где проживает инвалид первой группы, установлена подъемная платформа с вертикальным перемещением. Инвалиду-колясочнику, проживающему в доме на проспекте Янки Купалы, прямо на выходе из подъезда смонтировали наклонную платформу. Этим людям передали комплекты ключей, пульты управления подъемниками. Теперь они смогут подышать свежим воздухом не только у открытой балконной двери, но и спуститься с помощью электроподъемника во двор. Городским объединением жилищно-коммунального хозяйства ведутся переговоры с заводами-изготовителями на поставку в нынешнем году еще одного подъемника с электроприводом.

В этом году безбарьерная среда появится в шести объектах социальной и иной инфраструктуры на общую сумму 63 тысячи рублей. В лифтах центральной городской поликлиники уже установлено синхронное звуковое оповещение за счет собственных средств учреждения здравоохранения. Вход в магазин «Подружка» по улице Поповича обустроен пандусом. В рамках проведения капитальных ремонтов жилых домов сделали специальные поручни около входов в 25 подъездах.

Как рассказали в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома, больше стало оборудованных для перевозки всех категорий инвалидов городских автобусов и троллейбусов.

В городских поликлиниках, аптеках, организациях торговли и общественного питания, в учреждениях образования и культуры, спорта, в подземных переходах, а также внутри жилых домов, где проживают инвалиды по зрению, постоянно обновляется контрастная окраска. Она наносится горизонтально и вертикально на первой и последней ступенях лестничного марша при входе и внутри зданий.