Дважды за неделю в августе на территорию Бобруйского цеха Могилеввторчермета приезжали саперы: в ломе черных металлов обнаружили шесть снарядов времен Великой Отечественной войны. Обнаружили почти случайно — при выгрузке из кузова самосвала. Что могло бы произойти, окажись персонал чуть менее наблюдательным, не хочется и думать. Ведь рядом с «черметом» — частный сектор, завод по производству тормозной аппаратуры и механизмов, ДСУ‑16. А у работников предприятия номер телефона бобруйских саперов давно добавлен в «избранное».





Распил в законе

Велосипедные вилки, обода и даже рамы для велосипедов — все это дети 1980-х искали и находили на свалке металлолома. Отсутствие забора и нестрашный сторож позволяли детворе наведываться за запчастями довольно часто — в кучах железа всегда можно было отыскать нужный аксессуар. В то время ведь на весь Бобруйск был лишь один веломагазин, но не у всех были деньги, чтобы делать в нем покупки. Израненные руки с лихвой компенсировались криком «есть!», когда взору открывался подшипник на «каретку» или даже задняя втулка в сборе, почти нетронутая рыжим налетом.

Сегодняшняя ребятня даже если и захочет наведаться на свалку металлолома, то дойдет разве что до проходной. Дальше — высокий забор с видеонаблюдением. Заготовка лома черных металлов перешла в разряд стратегических отраслей. Учитывается каждый килограмм, рассказал начальник Бобруйского цеха УП «Могилеввторчермет» Сергей Скридлевский:

- Особенно сейчас, накануне зимы, когда необходимо сделать запасы. Многие предприятия зимой просто не отгружают металл: спячка-раскачка. А среднемесячные объемы заготовки выдерживать надо. Это 5,5 тысячи тонн как минимум.





5,5 тыс. тонн металлолома — это 110 вагонов. Две трети содержимого приходится на долю предприятий. От «Водоканала» — старые трубы, рельсы — от Бобруйской дистанции пути, станки, отслужившие свой срок, - от «Белшины» и других предприятий города. Оставшаяся треть приходится на долю населения. Без разницы, где сдают, — через заготовительные пункты потребкооперации или непосредственно на проходной цеха во 2‑м переулке Механизаторов.

- Мы стараемся по максимуму привлечь население к заготовке черного лома, - продолжает Сергей Игоревич. - Теперь за тонну стали можно получить 200 рублей, за чугун — 230, несортированный лом принимаем по 180 рублей. Расчет за сданный лом производится на месте.

Круговорот металла в природе

Долгие годы наряду с государственной системой заготовок вторсырья существует и частная. Обе формы собственности уживаются вполне себе мирно. Однако не без нюансов. По словам частных заготовителей, в соседней России закупочные цены на лом черных металлов в полтора раза выше.

Потому «сырьевики» из восточных районов Могилевской области уже вовсю «окучивают» российский рынок вторсырья. Противостоять этому можно только увеличением закупочной цены.





























- Но тогда показатели рентабельности самого предприятия сразу пойдут вниз, - замечает Сергей Игоревич. - Ведь главным источником нашего дохода является дельта между закупочной ценой и стоимостью, по которой лом отгружаем на Белорусский металлургический завод.

На БМЗ уходит 95% лома черных металлов. Пройдя сквозь плавильные печи, он обретает свою вторую — а то и третью, четвертую, — жизнь. И так почти до бесконечности.

Снаряд в духовке





Надеваем каски и отправляемся смотреть, чем «богаты» горы металлолома. Запчастей для велосипедов мы не приметили, зато полным-полно деталей для более взрослого транспорта: блоки от автомобильных двигателей, диски сцепления, кузова. Причем не только от «Жигулей». По словам начальника цеха, все чаще горожане привозят на утилизацию иномарки.

- Машины принимаем исключительно в разукомплектованном виде. Без салона, аккумулятора, резины, стекол, - поясняет Сергей Скридлевский. - Люди легко расстаются со старыми автомобилями. Такого, чтобы передумали и пришли забирать назад, на моей памяти не было. Да и не задерживаются они у нас.

Как бы в подтверждение этих слов буквально на наших глазах специальный кран-перегружатель захватывает своими щупальцами два кузова: один — от «ВАЗа-пятерки, второй — от 24‑й «Волги». Их отправляют в жерло специального пресса. Полминуты — и земля вздрагивает от удара о нее многотонного брикета. Едва ли можно угадать, что в его «составе» — две машины.

Кроме автомобилей, «бытовой сегмент» представлен газовыми плитами, чугунными ваннами и даже швейными машинками. Крышки от канализационных люков и решетки от ливневок «чермет» принимает лишь при наличии документов, подтверждающих происхождение железа. И, как правило, только от юридических лиц.

Далеко не все ломосдатчики добросовестно подходят к утилизации металла. В погоне за килограммами многие как могут утяжеляют лом. В том числе и снарядами времен Великой Отечественной. В памяти рабочих — случай, когда эхо войны было спрятано в духовке старой газовой плиты.

- Как правило, арсенал удается заметить лишь при выгрузке машины, - поясняет Сергей Скридлевский. - Есть еще контроль на въезде, но разве заметишь, что лежит на дне кузова?





Алгоритм поведения при нахождении опасного металла отточен до совершенства: полное прекращение работы, эвакуация персонала, звонок в милицию, звонок саперам. Сколько раз еще придется применить его на практике, начальник цеха сказать не берется. Такие случаи вряд ли можно спрогнозировать. Уже упомянутые августовские находки здесь тоже никто не предвидел.

По словам Сергея Скридлевского, самосвалы, которые привезли снаряды на территорию «вторчермета», загружались на заготовительных пунктах потребкооперации. А туда принесли «эхо войны» находчивые граждане. Знали ли они, какой «сюрприз» скрывается под видом обычного металлолома, — история умалчивает.