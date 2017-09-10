В Петриковском районе милиционеры задержали рецидивиста, который ходил на кражи в маске Гая Фокса

Инцидент произошел ночью девятого сентября в деревне Мышанке Петриковского района. Во время службы участковый инспектор Владимир Шевель заметил, как неизвестный пытается через окно проникнуть в помещение магазина. На окрик «Стой, милиция!» неизвестный бросился на милиционера, размахивая отверткой. При этом на лице нападавшего была знаменитая маска Гая Фокса, сообщает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.





Участковый выбил из рук преступника отвертку, а также сорвал маску, но задержать его не получилось — злоумышленник по телосложению оказался крупнее милиционера, ему удалось вырваться и скрыться. На место происшествия выехали следственно-оперативная и поисковая группы. Подозреваемого задержали через полтора часа в трех километрах от места преступления, возле железнодорожной станции Кацуры Калинковичского района.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за кражи 50-летний житель Лельчицкого района, к слову, меньше месяца назад освободившийся из мест лишения свободы. Мужчина имеет 8 судимостей и общий тюремный «стаж» 23 года.

В результате первично проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый признался в хищениях из магазинов в других деревнях, а также в нескольких кражах велосипедов на территории Петриковского района.