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Шорец призвал жителей "ворот Минска" быть хозяевами на своей территории

11.09.2017 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец 10 сентября в интервью программе "Контуры" телеканала ОНТ призвал жителей дворов на Привокзальной площади столицы быть хозяевами на своей территории. Об этом сообщает БелаПАН.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Тему "неидеальных" дворов под башнями — "воротами Минска" — поднял ведущий "Контуров" Илья Колосов, указав на бомжей, состояние подъездов, в которые самим жильцам порой неприятно заходить, отсутствие участкового милиционера.

Он поинтересовался у главы столицы, нет ли у города планов довести "эту визитную карточку, это лицо нашей страны до совершенства".

"Мы стали не заниматься улучшением имиджа города, просто сделали лозунг "Я — Минск". Как раз на этом лозунге эти "ворота" стилизованы. Я думаю, что пока жители не будут хозяевами в том числе  на своей территории… Даже если мы приведем ее в порядок, с таким нехозяйским отношением жильцов это приведет через какой-то период к запущению", — сказал глава Минска.

"С участковым мы разберемся", — пообещал Шорец.

 
Теги: Минск
 
 
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Также глава Минска пообещал решить вопрос с отсутствием там участкового.

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