Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец 10 сентября в интервью программе "Контуры" телеканала ОНТ призвал жителей дворов на Привокзальной площади столицы быть хозяевами на своей территории. Об этом сообщает БелаПАН.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Тему "неидеальных" дворов под башнями — "воротами Минска" — поднял ведущий "Контуров" Илья Колосов, указав на бомжей, состояние подъездов, в которые самим жильцам порой неприятно заходить, отсутствие участкового милиционера.

Он поинтересовался у главы столицы, нет ли у города планов довести "эту визитную карточку, это лицо нашей страны до совершенства".

"Мы стали не заниматься улучшением имиджа города, просто сделали лозунг "Я — Минск". Как раз на этом лозунге эти "ворота" стилизованы. Я думаю, что пока жители не будут хозяевами в том числе на своей территории… Даже если мы приведем ее в порядок, с таким нехозяйским отношением жильцов это приведет через какой-то период к запущению", — сказал глава Минска.

"С участковым мы разберемся", — пообещал Шорец.