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Почти сутки гастарбайтеры везли на легковушке в Пинск тело погибшего под Москвой родственника
11.09.2017 13:41 — Новости Общества | Tut.by
9 сентября около 17.50 возле Пинской центральной больницы в автомобиле Toyota обнаружили тело 41-летнего жителя Пинска. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Мужчина проживал с семьей. С 3 июля он с родственниками был на заработках в Московской области. По словам близких, во время командировки он употреблял спиртное. Находясь под воздействием алкоголя, он неоднократно терял равновесие. После очередного падения мужчина стал жаловаться на боли в левой стороне туловища.
8 сентября мужчина с родственниками отправились домой. Однако на 41-м километре Московской кольцевой дороги его состояние ухудшилось и он умер. Родственники решили не ставить в известность правоохранительные органы России, так как опасались, что работодатель после огласки не заплатит им зарплату. Мужчины самостоятельно транспортировали тело умершего в Пинск и 9 сентября передали медикам.
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В России они никому не сообщили о смерти человека, так как боялись, что с ними не рассчитается работодатель.
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