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Вынесен очередной приговор группе ошмянских таможенников

11.09.2017 13:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 сен — Sputnik. Суд Заводского района Минска в понедельник вынес приговор еще одной группе бывших сотрудников пункта пропуска "Каменный Лог" Ошмянской таможни, они получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 6,5 лет.

Вынесен очередной приговор группе ошмянских таможенников
© Sputnik/ Вера Дашкевич
От 5 до 11,5: вынесен очередной приговор по делу ошмянских таможенников

Оглашенный в Заводском суде приговор стал пятым по делу Ошмянской таможни. Всего по этому делу, которое слушалось в разных судах, проходит около 60 человек, они обвиняются во взятках.

Фигурантами дела, которое рассматривал Заводской суд Минска, стали семь человек. Все они признаны виновными по ч.2, ч.3 ст. 430 УК "Получение взятки в особо крупном размере".

Суд приговорил их к наказанию в виде лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Дмитрий Дащинский приговорен к 5 годам лишения свободы, Игорь Кардымон, Владимир Щикно, Виктор Букель, Александр Пашковский — к 5,5 года лишения свободы, Александр Ширяев и Игорь Якутенко — к 6,5 года.

Суд признал, что Якутенко виновен не только в получении взятки, но и в бездействии должностного лица.

Суд также постановил конфисковать у осужденных имущество и лишить их специального звания "инспектор".

В ходе судебного процесса также были озвучены суммы взяток, которые получали, по данным следствия, осужденные — от 600 долларов до 11,7 тысяч долларов.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Вынесен очередной приговор группе ошмянских таможенников
© Sputnik / Анна Нефедова
Очередную группу ошмянских таможенников судят в Минске

Как ранее сообщал Sputnik, первый приговор по делу ошмянских таможенников был вынесен 29 декабря 2016 года Минским областным судом, который рассматривал дело "первых лиц преступной группы". Тогда Миноблсуд  признал виновным бывшего начальника таможни Ивана Ниверкевича в получении взяток на сумму в 238 миллионов неденоминированных рублей и приговорил к семи годам лишения свободы.

Второй приговор был вынесен 8 августа Минским областным судом: 15 фигурантов дела получили от 5 до 11,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискаций имущества.

Суд Фрунзенского района Минска 29 августа вынес третий приговор по делу, назначив группе из 11 человек наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 6 лет с отбыванием в колонии усиленного режима.

Четвертый приговор по делу был оглашен 5 сентября судом Партизанского района Минска, который признал виновными еще 11 человек в получении взяток. Они получили сроки от 5 до 15 лет лишения свободы.

Как ожидается, шестой приговор по делу ошмянских таможенников будет вынесен 14 сентября судом Октябрьского района Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Заводской суд Минска признал всех фигурантов дела виновными, они получили сроки от 5 до 6,5 лет.

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