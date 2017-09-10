Школа в Борисове, в которой предлагали платную утреннюю продленку , перешла на новый график работы — с 8.15 утра.



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В начале учебного года родителям, чьи дети учатся в СШ № 16 Борисова, администрация предложила необычную услугу. За ребенком утром могут присмотреть, но за деньги: время 7.00 до 8.30 обойдется в 2,36 рубля, а с 7.30 до 8.30 — 1,88 рубля. Объявление, которое появилось в социальной сети, вызвало бурную дискуссию. Занятия с нового учебного года в этой школе стали начинаться с 9.00. Некоторым родителям приходилось приводить детей пораньше, чтобы самим успеть на работу.

В четверг, 7 сентября, в дело вмешалось Министерство образования, в школу № 16 Борисова выехала мониторинговая группа.

— Эта школа, по которой возникли проблемы, работает в две смены. Так зачем нужно было переводить ее на 9 утра? Мы же договорились, что те, кто работает в две смены, могут начинать занятия в 8.30 . Это просто недоработка местной администрации, поэтому мы эти вопросы будем контролировать и внимательно отслеживать, — прокомментировал TUT.BY министр образования Игорь Карпенко.

Вопрос с платной утренней продленкой решился быстро.

— С пятницы перешли на новое время. Теперь уроки с 8.15, — говорят в борисовской школе.

— С начала года еще не все руководители школ отработали так, чтобы все были довольны: и учителя, и ученики, и родители. Мы уже неоднократно говорили: те, кто учится в две смены, должны начинать занятия или с 8.15 или с 8.30. Руководство школы само определяет время и грамотно составляет расписание. Если сейчас у кого-то что-то не получилось, они могут это откорректировать, — комментирует TUT.BY пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

По словам представителя ведомства, директор без каких-либо согласований с управлением образования сам может изменить начало занятий.

— Ни о каких платных услугах до начала занятий речи идти не может. Это внебюджетная деятельность, которая рассчитана после занятий: кружки, факультативы, — отмечает Людмила Высоцкая.

— Но есть же школы, которые нулевым уроком назначают кружки и факультативы.

— Это неправильно. Мы говорим о том, чтобы занять тех детей, которых родители по необходимости раньше привели в школу. И это занятия, где дети рисуют, что-то повторяют, не для всех, остальные должны приходить к 9.00, — говорит пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

В ведомстве уверены, что борисовская школа «с самого начала неправильно их услышала». И теперь недоработка местной администрации исправлена.