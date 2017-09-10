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"С пятницы уроки начинаются с 8.15". Школа, где предлагали платить за продленку, изменила график
11.09.2017 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Школа в Борисове, в которой
В начале учебного года родителям, чьи дети учатся в СШ № 16 Борисова, администрация предложила необычную услугу. За ребенком утром могут присмотреть, но за деньги: время 7.00 до 8.30 обойдется в 2,36 рубля, а с 7.30 до 8.30 — 1,88 рубля. Объявление, которое появилось в социальной сети, вызвало бурную дискуссию. Занятия с нового учебного года в этой школе стали начинаться с 9.00. Некоторым родителям приходилось приводить детей пораньше, чтобы самим успеть на работу.
В четверг, 7 сентября, в дело вмешалось Министерство образования, в школу № 16 Борисова выехала мониторинговая группа.
— Эта школа, по которой возникли проблемы, работает в две смены. Так зачем нужно было переводить ее на 9 утра? Мы же договорились, что те, кто работает в две смены,
Вопрос с платной утренней продленкой решился быстро.
— С пятницы перешли на новое время. Теперь уроки с 8.15, — говорят в борисовской школе.
— С начала года еще не все руководители школ отработали так, чтобы все были довольны: и учителя, и ученики, и родители. Мы уже неоднократно говорили: те, кто учится в две смены, должны начинать занятия или с 8.15 или с 8.30. Руководство школы само определяет время и грамотно составляет расписание. Если сейчас у кого-то что-то не получилось, они могут это откорректировать, — комментирует TUT.BY пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.
По словам представителя ведомства, директор без каких-либо согласований с управлением образования сам может изменить начало занятий.
— Ни о каких платных услугах до начала занятий речи идти не может. Это внебюджетная деятельность, которая рассчитана после занятий: кружки, факультативы, — отмечает Людмила Высоцкая.
— Но есть же школы, которые нулевым уроком назначают кружки и факультативы.
— Это неправильно. Мы говорим о том, чтобы занять тех детей, которых родители по необходимости раньше привели в школу. И это занятия, где дети рисуют, что-то повторяют, не для всех, остальные должны приходить к 9.00, — говорит пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.
В ведомстве уверены, что борисовская школа «с самого начала неправильно их услышала». И теперь недоработка местной администрации исправлена.
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В начале учебного года родителям, чьи дети учатся в СШ №16 Борисова, администрация предложила необычную услугу. За ребенком утром могут присмотреть учителя, но за...
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