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Писатели Жвалевский и Пастернак просят спасти школы и учителей

11.09.2017 14:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 сен — Sputnik. Известные писатели Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак обратились к властям Беларуси с просьбой спасти учителей и белорусскую систему образования в целом.

Писатели Жвалевский и Пастернак просят спасти школы и учителей
© Фото: аккаунт Евгении Пастернак в Facebook
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Реформа системы образования продолжается в Беларуси: обновляются учебники, вводится исключительно безналичная оплата за питание, переносится время начала уроков и добавляются занятия по субботам. Многие из последних шагов чиновников писатели считают неправильными.

Открытое письмо Пастернак: все держится на страхе и вранье

Писательница написала открытое письмо Министерству образования — эмоциональное, но по существу.

"Все изменения в образовании, которые прошли в стране, начиная с 2007 года, вели к стабильному ухудшению положения дел. А это говорит о том, что вы не справляетесь с ситуацией. И, судя по последним инициативам (форма для учителей и замена системы оценивания, изменение времени начала занятий и непродуманный ввод оплат за питание через ЕРИП, начало учебного года без полного комплекта учебников и сопровождающих материалов), не справляетесь потому, что даже приблизительно не представляете себе реальную ситуацию и реальные нужды школ", — написала Пастернак.

Автор перечислила множество проблем системы образования: лишнюю нагрузку на учителей, непродуманность ввода системы безналичной оплаты, общение учителей и родителей и другие нюансы. В конце она выносит отечественной системе образования неутешительный приговор.

Писатели Жвалевский и Пастернак просят спасти школы и учителей
© Фото: пресс-служба президента
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"Вам кажется, что вы держите ситуацию под контролем, что на каждое ваше указание нужно написать отчет, и поэтому все выполняется. Это не так. Вы не контролируете реальность. Вы контролируете только бумажки. Документооборот в школах давно превысил рамки разумного, и вы уже можете требовать что угодно — вам напишут любой отчет на любую тему. Вы построили систему, которая держится на страхе и вранье", — отметила Пастернак.

В конце открытого письма Пастернак перечислила конкретные шаги по улучшению ситуации и призвала всех подписать соответствующую петицию на имя главы государства. Полный текст открытого письма Евгении Пастернак можно прочитать на сайте "Родителям подростков" >>

Петиция: спасите учителей

Одновременно с открытым письмом Пастернак и Андрей Жвалевский запустили онлайн-петицию на имя президента — с просьбой спасти учителей.

Писатели Жвалевский и Пастернак просят спасти школы и учителей
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы считаем, что самая большая проблема нашей системы образования (наряду с прочими) — бедственное положение школьного учителя. Сегодня в Беларуси он — один из самых несчастных людей. Начальство всех уровней требует выполнения поручений (как правило, совсем не связанных с профессиональными обязанностями учителя), родители учеников часто предъявляют неадекватные требования, сами учащиеся хорошо знают свои права, но игнорируют права педагога", — указывают авторы.

В тексте петиции также четко перечислены шаги, которые необходимо срочно предпринять для того, чтобы не допустить окончательного развала системы. Объясняют авторы и то, почему обращаются они именно к президенту.

"На наш взгляд, есть только один способ реализовать этот план — Указ Президента. Дело в том, что у наших школ двойное подчинение: исполкомам и Министерству образования. И очень часто решения министерства не выполняются местными органами власти и наоборот. Значит, по нашему мнению, только Указ Президента вынудит всю административную вертикаль выполнить эти решения", — пояснили авторы.

Ознакомиться с полным текстом петиции можно на сайте Change.org >>

 

 
Теги: Минск
 
 
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Писатели запустили петицию с обращением к президенту, а Евгения Пастернак направила в Минобразования открытое письмо.

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