ЖРЭО Советского района хочет выселить колясочника из общежития, без предоставления жилья взамен

ЖРЭО Советского района судится с Сергеем Дроздовским, руководителем Офиса по правам людей с инвалидностью. Сергей колясочник, живет в общежитии. Его хотят выселить оттуда, без предоставления взамен жилья.



Сергей Дроздовский, фото с сайта www.disright.org.

Сегодня в суде Советского района Минска прошло предварительное заседание по иску районного ЖРЭО. Жилищная организация требует выселения Сергея Дроздовского и членов его семьи. Ответчиками выступают сам Сергей и его мать Галина Дроздовская.

Семья Дроздовских заселилась в квартиру в общежитии почти 20 лет назад. Общежитие находится на улице Красной: раньше оно принадлежало полиграфкомбинату имени Якуба Коласа, с прошлого года им распоряжается ЖРЭО.

Сергей Дроздовский юрист и нередко защищает людей с инвалидностью, которые попали в сложную ситуацию. Сейчас он сам в такой ситуации.

Еще в 1996 году Сергей неудачно нырнул и оказался в инвалидной коляске. Квартира его семьи находилась на седьмом этаже. После травмы Сергея полиграфкомбинат имени Якуба Коласа пошел навстречу своей работнице Галине Дроздовской: семье выдали две комнаты в общежитии, на первом этаже.

— Мы приспосабливали этот блок под себя — вот, дверные проемы, пороги убрали, ванная, туалет… Специально форточку сделали внизу, чтобы я мог открыть, перестелили в комнате пол, потому что щели были сантиметровые, — рассказывае т Сергей Дроздовский журналистам.

В прошлом году общежитие перешло от полиграфкомбината к городу, комнаты перевели в категорию коммерческого жилья, жителям предложили платить по коммерческим ценам. Дроздовский столько платить отказался, более того, проверка прокуратуры показала: перевод общежития в коммерческий фонд был незаконным. Поэтому месяцем позже, жилью на улице Красной снова вернули статус общежития. Несмотря на это, ЖРЭО Советского района до сих пор требует расплатиться по «коммерческим» счетам.

Сергея Дроздовского и его домочадцев хотят выселить из общежития. Мол, он в местном ЖРЭО не работает, а значит, и прав тут жить у него нет. Жилищная организация указывает: мама Сергея, Галина Дроздовская, уже несколько месяцев там не зарегистрирована, а значит тоже больше не имеет прав на это жилье.

— В этом общежитии я проживаю по-прежнему, но меняла регистрацию, временно «прописалась» у дочки, чтобы не мешать сыну оформить наконец это жилье на себя, — объяснила Галина Дроздовская в суде.

Галина Дроздовская считает, что ее договор с полиграфкомбинатом о найме помещения, который она заключала до декабря 2018 года, до сих пор в силе. Никаких дополнительных бумаг от нового собственника ей не приходило, уверяет женщина.

Кроме того ЖРЭО требует, чтобы Галина Дроздовская, освободив помещение, «сдала его в том состоянии, в котором получала, с учетом естественного износа».

Ответчики отказываются признавать иск.

Судья назначила судебное заседание на 4 октября. В суд планируют привлечь третью сторону — полиграфкомбинат, которому еще недавно принадлежало общежитие.