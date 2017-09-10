ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вакцинация белорусов начнется уже в сентябре

11.09.2017 15:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 сен — Sputnik. Подготовительный этап вакцинации уже завершен учреждениями здравоохранения, а сами прививки начнут делать уже в скором времени, сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава.

Вакцинация белорусов начнется уже в сентябре
© Sputnik / Артем Бордовский
Чем грипп отличается от ОРВИ? Врач объясняет, почему это надо знать

В этом году медики планируют охватить вакцинацией более 40% белорусов, или порядка 3,8 миллионов человек. В первую очередь прививки сделают тем, у кого больше шансов серьезно заболеть гриппом — детям, пенсионерам и людям с хроническими болезнями.

Подготовительный этап вакцинации уже завершен учреждениями здравоохранения. Прививки можно будет сделать уже с сентября, а завершат массовую вакцинацию белорусов до 1 декабря.

По оценкам медиков, чтобы не допустить эпидемии необходимо охватить вакцинацией как минимум 15% населения страны. Последние годы прививки делают более трети жителей республики, что помогает предотвращать массовую заболеваемость гриппом в эпидемический сезон.

Отдельные категории граждан имеют право на бесплатную прививки, остальным же придется заплатить, однако цены на вакцины совсем не большие. Обращаться за вакцинацией от гриппа можно в свою поликлинику.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для того, чтобы не случилось эпидемии гриппа, должно быть вакцинировано как минимум 15% населения страны; обычно прививки делают 30-40% белорусов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
ЖРЭО Советского района хочет выселить колясочника из общежития, без предоставления жилья взамен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика