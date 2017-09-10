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Генпрокурор пообещал пересмотреть дело витеблянина, получившего пожизненный срок за двойное убийство
11.09.2017 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк пообещал пересмотреть дело витеблянина, который приговорен к пожизненному тюремному заключению за Витебске">двойное убийство — витебского художника и его подруги. Об этом глава ведомства заявил на приеме граждан на фабрике «Белвест»,
На прием к Александру Конюку записалась мать, сына которой в 2016 году приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство (витебского художника Дениса Правды и его подруги), совершенное с особой жестокостью, и покушение на третье.
Женщина не отрицала, что сын участвовал в преступлении. Но, по ее мнению, при рассмотрении дела учли не все факты, обвинение построили в основном на показаниях человека, который сам замешан в произошедшем. Поэтому, на взгляд матери, приговор несправедлив: сын сделал лишь часть того, за что осужден.
Генеральный прокурор объяснил, что пересмотр дела могут инициировать только участники процесса, поэтому молодой человек должен сам обратиться в ведомство с такой просьбой. Заниматься рассмотрением жалобы будет другой офицер, пообещал Александр Конюк, возможно, он заметит в деле какие-то новые детали.
По словам генпрокурора, подобные дела довольно часто пересматривают, чтобы исключить вероятность ошибки, поскольку ее цена — судьба человека.
Напомним, в Витебске в 2015 году во время кальянной вечеринки трое мужчин бейсбольными битами
За убийство двух человек и групповое покушение на убийство третьего один фигурант дела осужден к пожизненному заключению, а второй получил 16 лет лишения свободы — за покушение на убийство.
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Генпрокурор пообещал пересмотреть дело витеблянина, получившего пожизненный срок за двойное убийство
На прием к Александру Конюку записалась мать, сына которой в 2016 году приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство (витебского художника Дениса Правды...
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