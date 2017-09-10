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Суд вынес приговор мужчине, избившему до смерти 4-летнюю девочку
11.09.2017 15:31 — Новости Общества | Tut.by
Могилевский областной суд признал 27-летнего жителя деревни Амховая-1 Могилевского района виновным в жестоком убийстве 4-летней дочери сожительницы и приговорил к 20,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Игорь Бурдов до смерти избил ребенка. Девочка умерла в больнице.
Суд назначил Игорю Бурдову такое же наказание, как просил прокурор — 20 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима. Он также по решению суда должен выплатить матери девочки 10 тысяч рублей моральной компенсации.
Вечером 30 марта в деревне Амховая-1
По материалам дела, мужчина бил девочку руками, ногами, обутыми в комнатные тапки, ремнем с металлической пряжкой и другим неустановленным предметом по различным частям тела. Специалисты считают, что ребенок получил не менее 50 ударов, в том числе не менее 13 из них — в голову.
С тяжелыми травмами девочку доставили в реанимацию областной детской больницы, где сделали трепанацию черепа. Однако
Рассмотрение началось в областном суде 25 августа.
В ходе предварительного следствия обвиняемый менял показания относительно употребления спиртного и ударов, нанесенных девочке. Сначала он заявил, что вечером 30 марта за плач и неправильное поведение он избивал ребенка ремешком с пряжкой, ногой, толкал руками, она падала и ударялась головой об пол. Ночью, когда девочка стала хрипеть, Бурдов вызвал скорую помощь, заявив, что у ребенка электротравма.
На первом заседании суда, Бурдов заявил, что раскаивается в содеянном, однако тех ударов, которые ему приписывают, он ей не наносил. Синяки у девочки были до 30 марта, заявил он, отмечая, что ранее давал другие показания, потому что якобы все хотел взять на себя и не хотел впутывать в это дело сожительницу. Поэтому теперь признает вину не полностью, как на предварительном следствии, а лишь частично.
Выступая
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В последнем слове на суде обвиняемый попросил прощения "за некрасивые поступки".
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