Суд вынес приговор мужчине, избившему до смерти 4-летнюю девочку

Могилевский областной суд признал 27-летнего жителя деревни Амховая-1 Могилевского района виновным в жестоком убийстве 4-летней дочери сожительницы и приговорил к 20,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Игорь Бурдов до смерти избил ребенка. Девочка умерла в больнице.



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Суд назначил Игорю Бурдову такое же наказание, как просил прокурор — 20 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима. Он также по решению суда должен выплатить матери девочки 10 тысяч рублей моральной компенсации.

Вечером 30 марта в деревне Амховая-1 девочка осталась дома с мужчиной. Мать ребенка была на работе. По словам Бурдова, малышка его не слушалась. Поэтому он ее наказал и ушел — по его словам, на работу. Ребенок всю ночь был один, а утром мужчина вернулся и обнаружил девочку без сознания, вызвал скорую помощь. На тот момент обвиняемый был пьян.

По материалам дела, мужчина бил девочку руками, ногами, обутыми в комнатные тапки, ремнем с металлической пряжкой и другим неустановленным предметом по различным частям тела. Специалисты считают, что ребенок получил не менее 50 ударов, в том числе не менее 13 из них — в голову.

С тяжелыми травмами девочку доставили в реанимацию областной детской больницы, где сделали трепанацию черепа. Однако спасти ее жизнь врачам не удалось . В отношении Бурдова возбудили уголовное дело.

Рассмотрение началось в областном суде 25 августа. Обвиняемый сказал , что любил девочку, как родную дочь, тщательно за ней смотрел, а она называла его папой. «Девочка постоянно чем-то болела, я оставался с ней, и ей нравилось со мной оставаться», — утверждал он на предварительном следствии.

В ходе предварительного следствия обвиняемый менял показания относительно употребления спиртного и ударов, нанесенных девочке. Сначала он заявил, что вечером 30 марта за плач и неправильное поведение он избивал ребенка ремешком с пряжкой, ногой, толкал руками, она падала и ударялась головой об пол. Ночью, когда девочка стала хрипеть, Бурдов вызвал скорую помощь, заявив, что у ребенка электротравма.

На первом заседании суда, Бурдов заявил, что раскаивается в содеянном, однако тех ударов, которые ему приписывают, он ей не наносил. Синяки у девочки были до 30 марта, заявил он, отмечая, что ранее давал другие показания, потому что якобы все хотел взять на себя и не хотел впутывать в это дело сожительницу. Поэтому теперь признает вину не полностью, как на предварительном следствии, а лишь частично.

Выступая с последним словом , подсудимый заявил, что ему сказать нечего. «Жалость к себе вызывать не хочу. Прошу извинения за то, что вел себя плохо, дерзко, за некрасивые поступки», — сказал Бурдов.