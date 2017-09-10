ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд вынес приговор мужчине, избившему до смерти 4-летнюю девочку

11.09.2017 15:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Могилевский областной суд признал 27-летнего жителя деревни Амховая-1 Могилевского района виновным в жестоком убийстве 4-летней дочери сожительницы и приговорил к 20,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Игорь Бурдов до смерти избил ребенка. Девочка умерла в больнице.


Фото: Reuters

Суд назначил Игорю Бурдову такое же наказание, как просил прокурор — 20 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима. Он также по решению суда должен выплатить матери девочки 10 тысяч рублей моральной компенсации.

Вечером 30 марта в деревне Амховая-1 девочка осталась дома с мужчиной. Мать ребенка была на работе. По словам Бурдова, малышка его не слушалась. Поэтому он ее наказал и ушел — по его словам, на работу. Ребенок всю ночь был один, а утром мужчина вернулся и обнаружил девочку без сознания, вызвал скорую помощь. На тот момент обвиняемый был пьян.

По материалам дела, мужчина бил девочку руками, ногами, обутыми в комнатные тапки, ремнем с металлической пряжкой и другим неустановленным предметом по различным частям тела. Специалисты считают, что ребенок получил не менее 50 ударов, в том числе не менее 13 из них — в голову.

С тяжелыми травмами девочку доставили в реанимацию областной детской больницы, где сделали трепанацию черепа. Однако спасти ее жизнь врачам не удалось. В отношении Бурдова возбудили уголовное дело.

Рассмотрение началось в областном суде 25 августа. Обвиняемый сказал, что любил девочку, как родную дочь, тщательно за ней смотрел, а она называла его папой. «Девочка постоянно чем-то болела, я оставался с ней, и ей нравилось со мной оставаться», — утверждал он на предварительном следствии.

В ходе предварительного следствия обвиняемый менял показания относительно употребления спиртного и ударов, нанесенных девочке. Сначала он заявил, что вечером 30 марта за плач и неправильное поведение он избивал ребенка ремешком с пряжкой, ногой, толкал руками, она падала и ударялась головой об пол. Ночью, когда девочка стала хрипеть, Бурдов вызвал скорую помощь, заявив, что у ребенка электротравма.

На первом заседании суда, Бурдов заявил, что раскаивается в содеянном, однако тех ударов, которые ему приписывают, он ей не наносил. Синяки у девочки были до 30 марта, заявил он, отмечая, что ранее давал другие показания, потому что якобы все хотел взять на себя и не хотел впутывать в это дело сожительницу. Поэтому теперь признает вину не полностью, как на предварительном следствии, а лишь частично.

Выступая с последним словом, подсудимый заявил, что ему сказать нечего. «Жалость к себе вызывать не хочу. Прошу извинения за то, что вел себя плохо, дерзко, за некрасивые поступки», — сказал Бурдов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнем слове на суде обвиняемый попросил прощения "за некрасивые поступки".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Генпрокурор пообещал пересмотреть дело витеблянина, получившего пожизненный срок за двойное убийство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика