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Шестеро белорусов избили двоих полицейских в Москве. Им грозит до 5 лет лишения свободы

11.09.2017 15:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В Москве задержаны шестеро граждан Беларуси за нападение на полицейских. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одной из московских гостиниц. Полиция прибыла по вызову работников гостиницы, которые сообщили о пьяном дебошире.

«На место прибыли двое сотрудников полиции, которые призвали гражданина прекратить нарушать порядок. В ответ мужчина нецензурно обругал правоохранителей, и те приняли решение задержать хулигана. Но мужчина начал оказывать сопротивление и звать на помощь, и тогда из комнаты гостиницы вышли несколько граждан, которые начали бить и отталкивать сотрудников полиции», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Избитые полицейские получили ушибы и ссадины, их здоровью ничего не угрожает.

Полицейским удалось задержать двоих подозреваемых, остальные разбежались. Однако вскоре на территории гостиницы стражи порядка задержали еще четверых мужчин. Все подозреваемые оказались приезжими из Беларуси.

«В результате шестеро мужчин в возрасте от 26 лет до 31 года были доставлены в ОМВД, на них составлены административные материалы по статье „Мелкое хулиганство“ (ст. 20.1 КоАП)», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

За нападение на полицейских белорусам грозит до 5 лет лишения свободы.

 
Теги: Новости
 
 
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Полиция прибыла по вызову работников гостиницы, которые сообщили о пьяном дебошире.

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