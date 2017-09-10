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В Смолевичах ограничили продажу алкоголя из-за подготовки к Дожинкам
11.09.2017 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Торговлю алкоголем и пивом в Смолевичах решили ограничить в рабочие дни с 8 до 17 часов.
— Ограничить реализацию алкогольных слабоалкогольных напитков и пива в связи с проведением подготовительных работ к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дажынкi-2017» на период с 7 сентября по 1 октября в объектах розничной торговли всех форм собственности, — говорится в
Продажа алкоголя будет ограничена с 8 утра до 17 вечера с понедельника по пятницу. В общепите и объектах придорожного сервиса спиртное будет продаваться без ограничений.
Напомним, в августе сухой закон
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Торговлю алкоголем и пивом в Смолевичах решили ограничить в рабочие дни с 8 до 17 часов.
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