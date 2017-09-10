В Смолевичах ограничили продажу алкоголя из-за подготовки к Дожинкам

Торговлю алкоголем и пивом в Смолевичах решили ограничить в рабочие дни с 8 до 17 часов.

— Ограничить реализацию алкогольных слабоалкогольных напитков и пива в связи с проведением подготовительных работ к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дажынкi-2017» на период с 7 сентября по 1 октября в объектах розничной торговли всех форм собственности, — говорится в распоряжении председателя районного исполкома Михаила Загорцева.

Продажа алкоголя будет ограничена с 8 утра до 17 вечера с понедельника по пятницу. В общепите и объектах придорожного сервиса спиртное будет продаваться без ограничений.

Напомним, в августе сухой закон вводили в сельских магазинах Борисовского района. Такое решение власти объяснили проведением уборочной кампании в районе.