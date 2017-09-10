ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались

11.09.2017 16:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 сен – Sputnik. СМИ опубликовали информацию, что знаменитый российский кинорежиссер Федор Бандарчук и актриса Паулина Андреева расстались.

СМИ: Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались
© Sputnik/ Александр Вильф
Развод с приданым: Абрамович разводится с третьей женой

Причины разрыва пока неизвестны, однако поклонники недоумевают и выдвигают собственные версии: по одной из них, Федор якобы решил вернуться к бывшей жене. Многие все еще надеются на воссоединение их союза. Сами звезды информацию пока не комментировали. 

Бондарчук и его экс-супруга Светлана, с которой они 25 лет прожили вместе, официальный развод еще не оформили. У них есть двое детей. Ранее глянцевые журналы не раз называли эту пару одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе, приводя семью в пример.

Об отношениях с 28-летней актрисой стало известно в 2015 году, тогда СМИ писали, что молодая женщина разрушила крепкий брак Бондарчуков. 

Федор Бондарчук известен миру своими работами над картинами "9-я рота", "Обитаемый остров", "Духless", "Батальонъ", "Притяжение" и другими фильмами.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитости планировали узаконить свои отношения в августе текущего года в Италии, но свадьба так и не состоялась.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Из-за прорыва очистных сооружений свинокомплекса в Дзержинском районе произошел мор рыбы в реке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика