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СМИ: Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались
11.09.2017 16:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. СМИ опубликовали информацию, что знаменитый российский кинорежиссер Федор Бандарчук и актриса Паулина Андреева расстались.
© Sputnik/ Александр Вильф
Причины разрыва пока неизвестны, однако поклонники недоумевают и выдвигают собственные версии: по одной из них, Федор якобы решил вернуться к бывшей жене. Многие все еще надеются на воссоединение их союза. Сами звезды информацию пока не комментировали.
Бондарчук и его экс-супруга Светлана, с которой они 25 лет прожили вместе, официальный развод еще не оформили. У них есть двое детей. Ранее глянцевые журналы не раз называли эту пару одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе, приводя семью в пример.
Об отношениях с 28-летней актрисой стало известно в 2015 году, тогда СМИ писали, что молодая женщина разрушила крепкий брак Бондарчуков.
Федор Бондарчук известен миру своими работами над картинами "9-я рота", "Обитаемый остров", "Духless", "Батальонъ", "Притяжение" и другими фильмами.
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