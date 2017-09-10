В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в понедельник почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года минутой молчания.



© Sputnik/ Сергей Пушкин Очевидец 11 сентября: в арабских кварталах плясали и раздавали конфеты

Самый страшный теракт в истории человечества произошел ровно 16 лет назад в Нью-Йорке: члены террористической группировки "Аль-Каида" захватили пассажирские самолеты и направили их в здания "башен-близнецов" – Всемирного торгового центра. В результате теракта погибли 2983 человека.

В США 11 сентября объявлен "Днем патриота", а провести молитвы и поминовения по всей стране в связи с годовщиной страшного теракта поручил и президент страны Трамп.

В понедельник Трамп вместе с супругой на лужайке Белого дома почтили память жертв нападений минутой молчания. С траурного мероприятия началась работа в этот день в большинстве государственных учреждений США.

Эфир американских телеканалов, как выпуски печатных изданий и статьи на интернет-порталах сегодня посвящены не только памяти жертв теракта, но и результатам его расследования, а также предположениями о том, можно ли было предотвратить убийство трех тысяч человек.

Кроме Нью-Йорка, 11 сентября 2001 года теракты произошли в Вашингтоне и штате Пенсильвания.