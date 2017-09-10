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В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

11.09.2017 16:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 сен – Sputnik. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в понедельник почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года минутой молчания.

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года
© Sputnik/ Сергей Пушкин
Очевидец 11 сентября: в арабских кварталах плясали и раздавали конфеты

Самый страшный теракт в истории человечества произошел ровно 16 лет назад в Нью-Йорке: члены террористической группировки "Аль-Каида" захватили пассажирские самолеты и направили их в здания "башен-близнецов" – Всемирного торгового центра. В результате теракта погибли 2983 человека.

В США 11 сентября объявлен "Днем патриота", а провести молитвы и поминовения по всей стране в связи с годовщиной страшного теракта поручил и президент страны Трамп.

В понедельник Трамп вместе с супругой на лужайке Белого дома почтили память жертв нападений минутой молчания. С траурного мероприятия началась работа в этот день в большинстве государственных учреждений США.

Эфир американских телеканалов, как выпуски печатных изданий и статьи на интернет-порталах сегодня посвящены не только памяти жертв теракта, но и результатам его расследования, а также предположениями о том, можно ли было предотвратить убийство трех тысяч человек.

Кроме Нью-Йорка, 11 сентября 2001 года теракты произошли в Вашингтоне и штате Пенсильвания.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент США Дональд Трамп объявил в стране дни молитвы и поминовения в связи с годовщиной самого страшного теракта в истории человечества.

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