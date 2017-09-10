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За первые шесть месяцев этого года в Гродненской области на рабочем месте погибло пять человек
11.09.2017 16:51 — Новости Общества | Tut.by
Специалисты управления Следственного комитета по Гродненской области проанализировали причины и условия производственного травматизма в регионе в первом полугодии 2017 года,
При исполнении трудовых обязанностей в области погибло 5 человек, тяжело травмировано — 39.
В Следственном комитете привели примеры.
Так, на ОАО «
Нарушения правил техники безопасности и охраны труда, приведшие к неоднократному травмированию работников, были зафиксированы также на ОАО «Союзпроммонтаж».
В СК указывают, что одной из основных причин производственного травматизма является ненадлежащее выполнение должностными лицами организаций и предприятий служебных обязанностей по охране труда. Не уделяется должное внимание контролю за безопасностью производственного процесса и обеспечению работников средствами индивидуальной защиты.
Так, старший мастер ОАО «Беллакт» допустил проведение работ на высоте на неправильных лесах. В результате пролома доски и обрушения настилов рабочий упал с высоты около четырех метров, получив тяжкие телесные повреждения.
А мастер ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» не проинструктировал рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений отделения «Шиловичи» филиала «Мостовский кумпячок», как правильно проводить лесосечные работы и пользоваться при этом бензопилой. Также рабочий не был обеспечен средствами индивидуальной защиты. Работник был травмирован упавшей с зависшего дерева веткой, он получил тяжкие телесные повреждения.
Также фиксировались несчастные случаи на производстве с работниками, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
Так, оператор чесального оборудования предприятия из Ивьевского района перед началом работы на режуще-намоточной машине выпил 250 граммов водки. При работе он проигнорировал предупреждающий о начале работы дисковой пилы звонок. В итоге лишился трех пальцев левой руки.
Во многих случаях причинами производственного травматизма является пренебрежение требованиями законодательства об охране труда, а порой полное их игнорирование самими пострадавшими. В первом полугодии так пострадало 16 человек или 41% от общего числа тяжело травмированных.
К примеру, литейщик пластмасс открытого акционерного общества из Лиды самовольно отключил автоматический блокиратор работы машины для литья. При открытом защитном экране стал рукой доставать отходы, хотя для этого был специальный зацеп. Мужчина случайно нажал кнопку запуска рабочего цикла и в результате получил травму.
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Специалисты управления Следственного комитета по Гродненской области проанализировали причины и условия производственного травматизма в регионе в первом...
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