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В Бресте все еще разыскивают грабителя, который взломал банкомат и вынес почти 32 тысячи долларов
11.09.2017 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Две крупные кражи из банкоматов Брестской области пока остаются нераскрытыми. Об этом сообщил во время пресс-конференции 11 сентября начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.
Две кражи приходятся на Брест. Первая,
«Преступник путем повреждения дверей проник в помещение, где расположен сейф банкомата. Путем механического повреждения замка он вскрыл банкомат, из которого похитил свыше 61 тысячи рублей. В ходе осмотра территории были обнаружены и изъяты пластиковые ящики из указанного банкомата. Денег в них уже не было», — сообщил Александр Рахманов.
Во время расследования проводились оперативно-разыскные мероприятия, изучались обстоятельства совершения аналогичных краж в Минске. Пока дело не раскрыто, предварительное расследование приостановлено, но следователи смогли установить круг лиц, одно из которых могло быть причастно к краже. Поиск подозреваемого продолжается, уточнил начальник Следственного комитета.
Еще одна кража денег из банкомата также пока не раскрыта.
«В настоящее время установлена категория лиц, которые могли быть причастны к хищению этих денежных средств. Они оперативно проверяются. Пока обвинение по этой краже никому не предъявлялось», — сообщил Александр Рахманов.
В третьем случае преступление было раскрыто. 30 июня сотрудники Департамента охраны
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