В Бресте все еще разыскивают грабителя, который взломал банкомат и вынес почти 32 тысячи долларов

Две крупные кражи из банкоматов Брестской области пока остаются нераскрытыми. Об этом сообщил во время пресс-конференции 11 сентября начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.



Фото: Александр Шульгач, BrestCITY.com

Две кражи приходятся на Брест. Первая, произошла 8 марта из банкомата , установленного в здании на улице Суворова.

«Преступник путем повреждения дверей проник в помещение, где расположен сейф банкомата. Путем механического повреждения замка он вскрыл банкомат, из которого похитил свыше 61 тысячи рублей. В ходе осмотра территории были обнаружены и изъяты пластиковые ящики из указанного банкомата. Денег в них уже не было», — сообщил Александр Рахманов.

Во время расследования проводились оперативно-разыскные мероприятия, изучались обстоятельства совершения аналогичных краж в Минске. Пока дело не раскрыто, предварительное расследование приостановлено, но следователи смогли установить круг лиц, одно из которых могло быть причастно к краже. Поиск подозреваемого продолжается, уточнил начальник Следственного комитета.

Еще одна кража денег из банкомата также пока не раскрыта. Преступление было совершено в ночь с 31 мая на 1 июня в деревне Лясковичи, Ивановского района. Преступник через окно проник в пустующее здание бывшей гостиницы и путем отжима стенок банкомата открыл его и достал четыре кассеты с деньгами — 8350 белорусских рублей. Денежные средства были застрахованы.

«В настоящее время установлена категория лиц, которые могли быть причастны к хищению этих денежных средств. Они оперативно проверяются. Пока обвинение по этой краже никому не предъявлялось», — сообщил Александр Рахманов.

В третьем случае преступление было раскрыто. 30 июня сотрудники Департамента охраны задержали 32-летнего жителя Бреста , который пытался достать наличку из банкомата. На тот момент в нем находилось почти 100 тысяч рублей и 8700 долларов. По подозрению в совершении преступления был задержан водолаз ОСВОДа. Ему предъявлено обвинение в покушении на кражу, а дело направлено в суд