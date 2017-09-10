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"Вышиванка" президента: Лукашенко полетел в Индию в спортивном костюме

11.09.2017 17:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник отправился с двухдневным визитом в Индию.

Из Национального аэропорта Минск самолет главы государства взял курс на Нью-Дели и приземлится в международном аэропорту Индиры Ганди.

Журналисты телеканала ОНТ запечатлели главу белорусского государства перед отлетом: Лукашенко был одет в серый спортивный костюм со стилизованным белорусским орнаментом белого цвета на груди.

В этом же спортивном костюме глава государства недавно летал в Узбекистан.

Sputnik с помощью сайта национального авиаперевозчика НАК "Белавиа" подсчитал, что самый короткий маршрут до Нью-Дели занимает почти 9 часов, если учитывать полуторачасовую пересадку в московском аэропорту Шереметьево.

Как ранее сообщало агентство, визит белорусского президента в Индию продлится два дня, на вторник запланированы переговоры Лукашенко с первыми лицами индийского государства.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 11 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник отправился с двухдневным визитом в Индию. Из Национального аэропорта Минск самолет...

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