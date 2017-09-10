Новый поворот получила история о якобы разоренном беличьем гнезде в одном из витебских дворов — на улице Локомотивной, дом 7, корпус 2. Местные жители заверили корреспондента TUT.BY, что этих красивых лесных зверьков они возле своего дома никогда не видели.



Для белок соорудили красивую кормушку.

Напомним, городская газета «Витьбичи» написала о том, что недавно в этом дворе работники «Зеленхоза» срубили старую яблоню — сгнившее дерево подлежало сносу. Когда оно упало, из дупла бросились врассыпную шестеро бельчат. Работники никак на это не отреагировали. Остались равнодушными к тому, что белки лишились жилья, и местные жители. И только на третий день после происшествия один человек позвонил экологам. По словам этого человека, бельчонок карабкался по его балкону, чтобы спастись от ворон.

После этого во дворе побывали представители городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. По их распоряжению работники «Зеленхоза» сделали домик для белок с подкормочной площадкой. Но остались ли живы шестеро бельчат и их родители — неизвестно.



Новый беличий домик





Чтобы выяснить, как дальше сложилась беличья судьба и почему местные жители не позвонили экологам сразу же, на Локомотивную отправился корреспондент TUT.BY.

Обычно все и обо всех в небольших витебских дворах знает дворник. Ему первому мы и задали вопрос: жили ли здесь белки, и если да, то вернулись ли они после того, как срубили яблоню, в свой новый домик?

— Я здесь никаких белок никогда не видел. Зимой на снегу их следов не было. Когда спилили это дерево (а оно было в аварийном состоянии), мы осмотрели дупло. Там не было ни беличьей шерсти, ни других признаков обитания животных. Если бы тут жили белки, то об этом знала бы вся округа! — уверен дворник. — Родители бы приводили сюда своих детей — показать этих зверьков и покормить их.





Мужчина сомневается, что бельчонок мог карабкаться по балкону одного из жильцов:

— Вы посмотрите, на каком расстоянии кроны деревьев от балконов. Да и по таким тонким веткам белка не полезет.

С дворником согласен и местный житель — пожилой мужчина:

— Это клевета - тут нет никаких белок! На Юрьевой горке они есть. А вот дерево, которое срезали, было красивое, я хотел спиленную часть себе взять, но не успел.



От старой яблони с дуплом, где будто бы жили белки, остался лишь пень.

Этому мужчине вторит и второй:

— Про белок во дворе я услышал впервые только сегодня утром. До вас у меня об этом спросил один человек, мол, где тут у вас жило беличье семейство.

Во дворе гуляла женщина с ребенком. Но и она сказала, что ничего не знает про семью белок на старой яблоне.

Так это или иначе — но хочется верить, что, может, увидев такие красивые домик и кормушку, в этом дворе все же поселятся белки…



