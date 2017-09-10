МИНСК, 11 сен – Sputnik. Команда вальщиков леса Минлесхоза Беыларуси стала первой в общекомандном зачете на чемпионате России "Лесоруб-2017", сообщили Sputnik в понедельник в белорусском ведомстве.



© Sputnik / Виктор Толочко Правительство сажало березы и сосны в Смолевичском лесхозе

Чемпионат проходил в Петрозаводске, в нем приняли участие около 130 лесорубов. Белорусская сборная выступала вне конкурсного зачета.

По информации Минлесхоза, сборная республики заняла первое место в общекомандном зачете: она на 59 баллов опередила ближайших соперников – российскую сборную №1.

В министерстве отметили, что сейчас белорусская команда будет готовиться к Чемпионату мира, который пройдет в августе 2018 года в Норвегии.