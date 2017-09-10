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Белорусские лесорубы стали лучшими на чемпионате России "Лесоруб-2017"
11.09.2017 18:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Команда вальщиков леса Минлесхоза Беыларуси стала первой в общекомандном зачете на чемпионате России "Лесоруб-2017", сообщили Sputnik в понедельник в белорусском ведомстве.
© Sputnik / Виктор Толочко
Чемпионат проходил в Петрозаводске, в нем приняли участие около 130 лесорубов. Белорусская сборная выступала вне конкурсного зачета.
По информации Минлесхоза, сборная республики заняла первое место в общекомандном зачете: она на 59 баллов опередила ближайших соперников – российскую сборную №1.
В министерстве отметили, что сейчас белорусская команда будет готовиться к Чемпионату мира, который пройдет в августе 2018 года в Норвегии.
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Сейчас белорусская команда будет готовиться к Чемпионату мира, который пройдет в августе 2018 года в Норвегии.
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