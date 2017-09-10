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В Могилеве собака искусала сотрудницу ЖКХ - хозяйку животного оштрафовали
11.09.2017 18:13 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве хозяйку собаки оштрафовали за нарушение правил содержания домашних животных. Собака укусила сотрудницу ЖКХ, сообщает
Животное напало на сотрудницу расчетно-кассового центра. Женщина разносила извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги на улице Подгорной.
Собака была во дворе дома, но не на привязи. Животное выскочило на улицу, преодолев ветхий забор, и напало на женщину.
Суд Ленинского района оштрафовал хозяйку собаки, которая оставила животное без присмотра, на 10 базовых величин, или 230 рублей.
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Собака была без привязи. Она выскочила через ветхий забор и укусила женщину, которая разносила квитанции за коммуналку.
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