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В Могилеве собака искусала сотрудницу ЖКХ - хозяйку животного оштрафовали

11.09.2017 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве хозяйку собаки оштрафовали за нарушение правил содержания домашних животных. Собака укусила сотрудницу ЖКХ, сообщает mycity.by.

Животное напало на сотрудницу расчетно-кассового центра. Женщина разносила извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги на улице Подгорной.

Собака была во дворе дома, но не на привязи. Животное выскочило на улицу, преодолев ветхий забор, и напало на женщину.

Суд Ленинского района оштрафовал хозяйку собаки, которая оставила животное без присмотра, на 10 базовых величин, или 230 рублей.

За нарушение Правил содержания домашних собак, кошек предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин. Если в случае такого нарушения причинен вред здоровью людей или имуществу, то штраф может составить от 10 до 30 базовых величин, также возможен административный арест.

 
Теги: Могилев
 
 
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Собака была без привязи. Она выскочила через ветхий забор и укусила женщину, которая разносила квитанции за коммуналку.

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