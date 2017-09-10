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Главврач больницы в Пинске подозревается в получении откатов

11.09.2017 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Главврач одной из больниц Пинска подозревается в коррупционном преступлении. Об этом сообщил 11 сентября председатель управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.

По версии следствия мужчина систематически получал откаты за организацию победы на тендерных торгах нужного поставщика для диагностических лабораторий.

Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье 430 УК (получение взятки). Расследование уголовного дела проводит Центральный аппарат Следственного комитета.

Напомним, в мае в Барановичах прошел суд над врачом роддома, которая выписала «липовую» справку о беременности. Как сообщал Intex-press помощи у гинеколога попросила горожанка, которой нужно было срочно заключить брак с гражданином Украины. Она обратилась к знакомой, врачу Барановичского роддома. Та, в свою очередь, попросила коллегу, заведующую одним из отделений, сделать справку о беременности на сроке 7−8 недель. Заведующая в просьбе не отказала. Благодарности за свою услугу не просила. Справку оставила на столе в ординаторской. Посредник оставила врачу 20 рублей.

Суд признал врача виновной в принятии незаконного вознаграждения (ч. 1 ст. 433 УК РБ), а также в тех же действиях, совершенных повторно (ч. 2 ст. 433 УК РБ) и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

 
 
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По версии следствия мужчина систематически брал откаты за то, чтобы нужный поставщик победил на тендере.

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