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Главврач больницы в Пинске подозревается в получении откатов
11.09.2017 18:13 — Новости Общества | Tut.by
Главврач одной из больниц Пинска подозревается в коррупционном преступлении. Об этом сообщил 11 сентября председатель управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.
По версии следствия мужчина систематически получал откаты за организацию победы на тендерных торгах нужного поставщика для диагностических лабораторий.
Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье 430 УК (получение взятки). Расследование уголовного дела проводит Центральный аппарат Следственного комитета.
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Суд
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По версии следствия мужчина систематически брал откаты за то, чтобы нужный поставщик победил на тендере.
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