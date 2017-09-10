Брестские следователи раскрыли дело об убийстве женщины, чье расчлененное тело было найдено 14 лет назад в Брестском районе, сообщил на пресс-конференции 11 сентября начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.

В ходе разыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что потерпевшей является 37-летняя жительница Российской Федерации, которая проживала в Москве. По данным следствия женщина вела асоциальный образ жизни.

Брестские следователи истребовали из России необходимые документы, изучив которые выдвинули версию о том, что она стала жертвой черных риелторов из Курска, одному из которых сейчас 35 лет, другому — 39.

«Под предлогом обмена жилья они завладели квартирой и потом пригласили ее в Брест отдохнуть. Здесь они совершили убийство, а труп расчленили. После чего они вернулись в Российскую Федерацию», — сообщил Александр Рахманов.

Как уточнил начальник областного управления, преступление удалось раскрыть благодаря содействию коллег из России. Данное убийство оказалось не единственным в их списке. Сейчас оба подозреваемых находятся в тюрьмах. В 2014 году их признали виновными в убийстве, которое они совершили в 2005 году. Тогда преступная группа таким же образом отобрала квартиру у инвалида, убила его и вывезла в Орловскую область. Обвиняемым назначили от 12 до 18 лет лишения свободы, сообщало РИА "Новости".

Напомним, 21 июля суд Могилевской области вынес приговор « черным риелторам », которые, по версии следствия, убили шесть человек, чтобы заполучить и перепродать их квартиры. Двое из четырех, Игорь Гершанков и Семен Бережной, приговорены к смертной казни. Остальные два фигуранта получили 22 и 24 года лишения свободы.