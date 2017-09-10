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В Бресте установили личность найденной 14 лет назад женщины. Ее убили "черные риелторы" из Курска
11.09.2017 18:11 — Новости Общества | Tut.by
Брестские следователи раскрыли дело об убийстве женщины, чье расчлененное тело было найдено 14 лет назад в Брестском районе, сообщил на пресс-конференции 11 сентября начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.
В ходе разыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что потерпевшей является 37-летняя жительница Российской Федерации, которая проживала в Москве. По данным следствия женщина вела асоциальный образ жизни.
Брестские следователи истребовали из России необходимые документы, изучив которые выдвинули версию о том, что она стала жертвой черных риелторов из Курска, одному из которых сейчас 35 лет, другому — 39.
«Под предлогом обмена жилья они завладели квартирой и потом пригласили ее в Брест отдохнуть. Здесь они совершили убийство, а труп расчленили. После чего они вернулись в Российскую Федерацию», — сообщил Александр Рахманов.
Как уточнил начальник областного управления, преступление удалось раскрыть благодаря содействию коллег из России. Данное убийство оказалось не единственным в их списке. Сейчас оба подозреваемых находятся в тюрьмах. В 2014 году их признали виновными в убийстве, которое они совершили в 2005 году. Тогда преступная группа таким же образом отобрала квартиру у инвалида, убила его и вывезла в Орловскую область. Обвиняемым назначили от 12 до 18 лет лишения свободы,
Напомним, 21 июля суд Могилевской области вынес приговор «
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Подозреваемые привезли свою жертву в Брест, убили, расчленили и закопали в лесу.
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