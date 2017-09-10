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В Бресте установили личность найденной 14 лет назад женщины. Ее убили "черные риелторы" из Курска

11.09.2017 18:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Брестские следователи раскрыли дело об убийстве женщины, чье расчлененное тело было найдено 14 лет назад в Брестском районе, сообщил на пресс-конференции 11 сентября начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.

В ходе разыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что потерпевшей является 37-летняя жительница Российской Федерации, которая проживала в Москве. По данным следствия женщина вела асоциальный образ жизни.

Брестские следователи истребовали из России необходимые документы, изучив которые выдвинули версию о том, что она стала жертвой черных риелторов из Курска, одному из которых сейчас 35 лет, другому — 39.

«Под предлогом обмена жилья они завладели квартирой и потом пригласили ее в Брест отдохнуть. Здесь они совершили убийство, а труп расчленили. После чего они вернулись в Российскую Федерацию», — сообщил Александр Рахманов.

Как уточнил начальник областного управления, преступление удалось раскрыть благодаря содействию коллег из России. Данное убийство оказалось не единственным в их списке. Сейчас оба подозреваемых находятся в тюрьмах. В 2014 году их признали виновными в убийстве, которое они совершили в 2005 году. Тогда преступная группа таким же образом отобрала квартиру у инвалида, убила его и вывезла в Орловскую область. Обвиняемым назначили от 12 до 18 лет лишения свободы, сообщало РИА "Новости".

Напомним, 21 июля суд Могилевской области вынес приговор «черным риелторам», которые, по версии следствия, убили шесть человек, чтобы заполучить и перепродать их квартиры. Двое из четырех, Игорь Гершанков и Семен Бережной, приговорены к смертной казни. Остальные два фигуранта получили 22 и 24 года лишения свободы.

 
Теги: Брест
 
 
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Подозреваемые привезли свою жертву в Брест, убили, расчленили и закопали в лесу.

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