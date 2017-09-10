Приговор 40-летнему бобруйчанину, обвиненному в неоднократном изнасиловании 8-летней падчерицы, оставили без изменений. Мужчина проведет 12 лет в колонии, пишет « Вечерний Бобруйск ».



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Бобруйчанина признали виновным в том, что с ноября 2016-го по февраль 2017 года он насиловал 8-летнюю девочку — дочь жены от первого брака. Всего установлено 11 преступных эпизодов.

Семья состояла из 5 человек: мужа, жены, двоих их совместных детей и дочери женщины от первого брака. Отчим зимой 2016−2017 годов не работал, а мать трудилась посменно, поэтому ее часто не было дома. Этим и пользовался мужчина — насиловал ребенка, когда мать была на работе.

Отчим просил ничего не рассказывать маме, грозился избить, запретить играть в компьютер и другие игры, смотреть телевизор, забрать телефон. Иногда откупался деньгами.

В феврале, когда отчим уснул, школьница нашла спрятанный телефон, позвонила матери на работу и обо всем рассказала. Мать, по ее словам, сразу перезвонила супругу. Тот все отрицал, сказал, что девочка все придумала. По словам матери, она поверила дочери, однако в милицию обращаться не стала, так как побоялась, что у нее отберут детей. Но на работе поделилась со своей приятельницей. А та не выдержала и рассказала обо всем милиции.

В мае расследование уголовного дела было завершено и передано в суд. Приговор в отношении обвиняемого вынесли 7 июля . Его признали виновным в неоднократном изнасиловании малолетней.

Обвиняемый и мать изнасилованной девочки подавали апелляции, однако приговор не изменили.

Бобруйчанин согласился практически со всеми показаниями потерпевшей и вел себя на суде спокойно. Ранее он не был судим, по месту жительства характеризовался удовлетворительно, с прежней работы был уволен за прогулы. Экспертиза заключила, что у мужчины имеется органическое расстройство личности, изменение полового предпочтения, расторможенность сексуальных потребностей и влечений. Однако он может сознавать свои действия и руководить ими. В принудительном лечении не нуждается.